娛樂 日韓

看見子瑜秒變迷妹！日本女神「害羞摀臉」 本田翼追星畫面瘋傳

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓人氣女團TWICE上週末首度攻上高雄開唱，台灣成員周子瑜睽違10年光榮返鄉，全場掀起淚海。事實上，子瑜返台前先悄悄赴東京出席活動，「日本女神」本田翼一見到她瞬間「化身迷妹」，害羞摀臉快哭出來的模樣，在日韓台掀起大轟動，被粉絲狂讚：「這畫面太夢幻！」

子瑜以平口鑽飾長裙、紅棕波浪髮亮相，氣質清透優雅；本田翼則穿大地色風衣、粉色手袋，甜美又俏麗，甚至特別穿高跟靴「配合子瑜身高」，被粉絲笑稱超貼心。活動上，本田翼鼓起勇氣打招呼，並主動邀請一起拍影片，而子瑜以流利日文輕聲問候後，讓本田翼瞬間害羞摀臉、小鹿亂撞，彷彿追星成功的高中生。

本田翼（左）邀請子瑜（右）合拍影片，身為TWICE鐵粉的她瞬間害羞摀臉。（組合照，翻攝自IG）本田翼（左）邀請子瑜（右）合拍影片，身為TWICE鐵粉的她瞬間害羞摀臉。（組合照，翻攝自IG）

本田翼之後在IG釋出合拍影片，寫下「最棒的回憶」，臉頰微紅的模樣萌翻粉絲；子瑜也悄悄按讚回應，大量粉絲湧入留言，「日本女神一秒變迷妹」、「這組合是奇蹟」、「兩個人像CG一樣」、「謝謝妳讓我們聽到子瑜講日文」。短短互動瞬間在日、韓、台三地爆紅，成為跨國娛樂圈本週熱度最高的合體畫面。

