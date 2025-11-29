蔡依林門票被炒翻！黃牛囂張出招「原價近3倍」 檢舉碰壁引眾怒

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Jolin」蔡依林12月30日起將一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，死忠鐵粉聞訊後摩拳擦掌，在門票啟售當日湧入KKTIX搶票。沒想到，大批黃牛早早嗅到商機，於社群平台Threads發文高價轉售，最貴的「A區」定價6990元的門票，竟被喊到1萬6850元，相當離譜。

蔡依林每每開唱，門票啟售即秒殺。（資料照，凌時差提供）

蔡依林「PLEASURE世界巡迴演唱會」門票已於11月23日全面啟售，大批粉絲當日瞬間湧進KKTIX售票平台，卻頻頻因系統卡死無法進行，甚至有人反映已操作到最後步驟，訂單成立卻顯示付款失敗，所有努力付諸流水、功虧一簣，紛紛怒喊主辦方與售票平台應負責。

請繼續往下閱讀...

對此，主辦單位超級圓頂稱售票系統遭「網路攻擊」，並承諾未來蔡依林演唱會將全面採取實名制售票，同時已要求KKTIX提出「遭網攻」的具體證據，並全力配合刑事警察局調查，以釐清故障原因。風波尚未平息，Threads卻出現多則黃牛貼文，明碼標示能提供不同場次、不同價位的門票，甚至開門見山直言A區數量稀少、不負責代找，看台區才是主要出售目標。

經過換算，6990元的「A區」門票竟被直接喊到1萬6850元，飆破原票價近3倍，黃牛的誇張行徑不僅令人髮指，更讓循規蹈矩的蔡依林粉絲氣憤痛斥，「票又要被黃牛搶走了」、「黃牛發大財！」不過礙於販售地點位於中國，無法依台灣法規檢舉，令許多死忠歌迷深感氣憤又無奈。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法