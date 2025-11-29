自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

父親離世遺憾難補！楊祐寧努力重現「阿公的菜」

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧、黃冠智在愛奇藝影集《監所男子囚生記》飾演受刑人，28日出席「社畜囚生巴士」宣傳活動。楊祐寧劇中角色「吉娃娃」在獄中收到大腸癌四期診斷，得知自己可能無法見證孩子出生，那股壓抑、無力又撕裂的悲痛全面爆發。戲外被問到是否有尚未完成的遺憾？他分享前陣子父親離世，「遺憾的是爸爸抱過兒子，卻沒機會讓兒子吃到阿公做的菜。所以我很努力還原爸爸的料理，希望以後能做給兒子吃。」

楊祐寧（左）、黃冠智出席「社畜囚生巴士」宣傳活動。（記者陳奕全攝）楊祐寧（左）、黃冠智出席「社畜囚生巴士」宣傳活動。（記者陳奕全攝）

楊祐寧分享，角色「張龍吉」的外號「吉娃娃」出自他本人發想，連劇中的黑道刺青也由他親自設計，「我們設計一隻戴著紳士『禮帽』的吉娃娃，因為『我是一隻有禮貌的吉娃娃，跟我講話也要有禮貌』。」他笑說，年輕時一直想刺青卻苦無心儀圖案，因心裡覺得刺青是件重大的決定，這次藉角色終於圓了「刺青夢」。倘若兒女未來想刺青，他不會反對小孩去刺青，但還是希望他們思考後再做決定，不要過於衝動。

黃冠智劇中因無法接受前女友分手後有新歡，在保外就醫時狹持護理師，成為「恐怖情人」，他在獄中透過楊祐寧獨有的「激將式開導」，竟意外擦出另類兄弟情。黃冠智透露戲裡楊祐寧開導他的方式是，「送給我一本練下盤的武功秘笈」，指的就是性感寫真集，楊祐寧笑回沒有什麼是一發不可收拾的事情，「如果有，那就兩發」，逗樂全場。

楊祐寧出席「社畜囚生巴士」宣傳活動。（記者陳奕全攝）楊祐寧出席「社畜囚生巴士」宣傳活動。（記者陳奕全攝）

黃冠智演活許多受刑人角色，這次特別為角色「蝌蚪」做聲音設定，帶點「大舌頭」口音，笑說：「因為角色以前踢跆拳道，我設定他牙齒被踢斷，所以講話會漏風。」更笑稱拍完後還差點切不回原本口音，完全入戲太深。楊祐寧更笑說：「他這樣講話太自然了，我還以為他講話真的是這樣。」黃冠智也幽默笑回：「對，我本來講話就這樣，我是為了當演員才去上正音班。」兩人逗趣言論讓現場笑成一團。

《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中