父親離世遺憾難補！楊祐寧努力重現「阿公的菜」

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧、黃冠智在愛奇藝影集《監所男子囚生記》飾演受刑人，28日出席「社畜囚生巴士」宣傳活動。楊祐寧劇中角色「吉娃娃」在獄中收到大腸癌四期診斷，得知自己可能無法見證孩子出生，那股壓抑、無力又撕裂的悲痛全面爆發。戲外被問到是否有尚未完成的遺憾？他分享前陣子父親離世，「遺憾的是爸爸抱過兒子，卻沒機會讓兒子吃到阿公做的菜。所以我很努力還原爸爸的料理，希望以後能做給兒子吃。」

楊祐寧（左）、黃冠智出席「社畜囚生巴士」宣傳活動。（記者陳奕全攝）

楊祐寧分享，角色「張龍吉」的外號「吉娃娃」出自他本人發想，連劇中的黑道刺青也由他親自設計，「我們設計一隻戴著紳士『禮帽』的吉娃娃，因為『我是一隻有禮貌的吉娃娃，跟我講話也要有禮貌』。」他笑說，年輕時一直想刺青卻苦無心儀圖案，因心裡覺得刺青是件重大的決定，這次藉角色終於圓了「刺青夢」。倘若兒女未來想刺青，他不會反對小孩去刺青，但還是希望他們思考後再做決定，不要過於衝動。

黃冠智劇中因無法接受前女友分手後有新歡，在保外就醫時狹持護理師，成為「恐怖情人」，他在獄中透過楊祐寧獨有的「激將式開導」，竟意外擦出另類兄弟情。黃冠智透露戲裡楊祐寧開導他的方式是，「送給我一本練下盤的武功秘笈」，指的就是性感寫真集，楊祐寧笑回沒有什麼是一發不可收拾的事情，「如果有，那就兩發」，逗樂全場。

楊祐寧出席「社畜囚生巴士」宣傳活動。（記者陳奕全攝）

黃冠智演活許多受刑人角色，這次特別為角色「蝌蚪」做聲音設定，帶點「大舌頭」口音，笑說：「因為角色以前踢跆拳道，我設定他牙齒被踢斷，所以講話會漏風。」更笑稱拍完後還差點切不回原本口音，完全入戲太深。楊祐寧更笑說：「他這樣講話太自然了，我還以為他講話真的是這樣。」黃冠智也幽默笑回：「對，我本來講話就這樣，我是為了當演員才去上正音班。」兩人逗趣言論讓現場笑成一團。

《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。

