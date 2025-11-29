台灣戰利品是心頭好！新學校領袖成軍10年拒脫水手服

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本女團「新學校領袖」（ATARASHII GAKKO!）將在明天於新莊Zepp New Taipei開唱，此前她們以書面接受訪問，台灣媒體好奇會不會隨著年齡增長而脫下招牌的水手服？新學校領袖表示，雖然她們很勇於嘗試各種挑戰，「不過，我們認為沒有任何造型，像水手服一樣能讓我們展現這麼多可能性！」

新學校領袖將在11月30日於新莊開唱。（翻攝自X）

今年是新學校領袖成軍10年，她們形容新學校領袖這間「學校」是互相尊重且充滿個性的學生們聚在一起的和平又充滿刺激的學校，「SUZUKA是校長，KANON可能是校長秘書吧？校長會需要秘書嗎？RIN則是負責決定學校午餐菜單的領導者！MIZYU的話……也許是兼任講師？」

請繼續往下閱讀...

她們回顧這10年，一開始就是一般的學生，遵守學校規則的同時也展現自己的個性，這是她們的起點。隨著活動累積、視野越來越廣，也越來越做自己，「現在，我們認為『突破框架』就是能夠真實地活出自我、做最自己的自己。」如果要用食物形容新學校領袖，成員則認為是關東煮，「熱騰騰的，各種個性鮮明的食材放在一起，卻又整體協調，完全像我們！」

新學校領袖笑說沒有要捨棄水手服。（翻攝自X）

不過被問到誰改變的最多？明顯高於3名成員的SUZUKA被點名，因為她竟然長高了18公分，至於演藝事業的轉捩點，成員們則認為是世界出道，在這之前沒有特別想過要到海外，但世界出道之後，一切都不一樣了。她們也難忘去年站上Coachella音樂節，就像全新的世界之門被打開一樣。

新學校領袖難忘登上Coachella音樂節演出。（翻攝自X）

明天是她們第三度登台，新學校領袖分享，在台北遇到的「金屬色奇異筆」是MIZYU的最愛，「另外，會綻放成花形的花茶、小籠包還有道地的珍珠奶茶，都是我們每次來台一定要吃的心頭好。」她們對於台粉會穿著自製服裝來看演唱會，且用日文一起歌唱感到非常開心，但每次來台都沒時間觀光，這次希望能夠好好逛逛台北的街道。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法