娛樂 電影

《大濛》福馬林男是誰？無台詞卻超搶戲 本尊林道禹竟是角頭

【以下含劇透，不喜歡千萬別進來】

〔記者廖俐惠／綜合報導〕陳玉勳執導的電影《大濛》前天起在台上映，該片從媒體試片以來，討論度不斷，日前更斬獲金馬獎最佳劇情片等多項大獎，是今年壓軸的強打國片。除了主要演員之外，沒想到片中撈屍的「福馬林男」竟意外掀起掀起網友詢問：「他是誰？」

林道禹在《大濛》中飾演魯常，給人留下深刻印象。（翻攝自Threads）林道禹在《大濛》中飾演魯常，給人留下深刻印象。（翻攝自Threads）

【再次警告，以下含劇透，不喜歡千萬別進來】

《大濛》故事講述嘉義農家少女阿月（方郁婷飾）聽聞哥哥育雲（曾敬驊飾）遭到槍決，因此獨自一人北上，要到殯儀館領取屍體。只是育雲的遺體並非在殯儀館，而是被放在國防醫學院的福馬林池，由名為「魯常」的人打撈育雲的屍體，此片段為電影的重頭戲之一，也是讓人潸然淚下的橋段。而魯常宛如黑白無常般現身，讓影迷留下深刻印象。

《角頭》大哥們之中可以看到林道禹的身影。（翻攝自IG）《角頭》大哥們之中可以看到林道禹的身影。（翻攝自IG）

至於魯常到底是誰演的？本尊林道禹在Threads上發文，寫著：「雖然本魯常常處理屍體，但這次的搬起來媽哩個逼！草林涼沉重啊。」網友也紛紛大讚，「魯常真的非常不像該出現在人世間的東西！我覺得這個選角真的很棒！」、「沒有一句台詞，卻用肢體語言及眼神演出一切無奈，真的超棒的」、「魯常那一段路我覺得慢慢把劇情堆疊到最高潮！妝造跟你表演的儀態把氛圍突然切換到另一個玄幻的感覺了！」、「看到你有震撼到」、「雖然你到後段才出現，但存在感非常巨大！」、「你好像沒有台詞？」、「魯常的角色就像稱職的引渡人」、「終於找到本尊了，真的讓人超級好奇的」。

林道禹是《角頭》系列班底。（翻攝自IG）林道禹是《角頭》系列班底。（翻攝自IG）

林道禹在1989年出生，現年36歲，曾經演過不少MV，包括2015年五月天《盛夏光年》的short film，2016的《溫柔》，2020年的蔡依林《甜秘密》，他在《角頭》中飾演宇道，是電影的固定班底之一，最近熱播的台劇《監所男子囚生記》也可看到他的身影。他曾經在2020年以短片《伏魔殿》登上金馬殿堂，受到矚目。

