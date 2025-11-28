自由電子報
娛樂 日韓

MAMA》SJ捐400萬助香港「以E.L.F.之名」 出道20年是奇蹟：要長久走下去

SJ獲頒MAMA「INSPIRING ACHIEVEMENT」獎項。（翻攝自MyVideo）SJ獲頒MAMA「INSPIRING ACHIEVEMENT」獎項。（翻攝自MyVideo）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天王「SUPER JUNIOR」今（28日）參加在香港舉行的2025 MAMA AWARDS，他們在開演前於微博宣布以SJ、E.L.F.的名義捐出100萬港幣（約台幣403萬元）用於香港宏福苑大火後續的支持。

SJ利特出道20年拿下MAMA，感性告白。（翻攝自MyVideo）SJ利特出道20年拿下MAMA，感性告白。（翻攝自MyVideo）

今年適逢SJ出道20周年，他們再度受邀登上MAMA，帶來《Express Mode》、《Mr.Simple》、《BONAMANA》、《Sorry Sorry》等歌曲，並獲頒「INSPIRING ACHIEVEMENT」，這是他們繼2012年之後，相隔13年再度拿到MAMA的獎項。隊長利特表示20年來一起同甘共苦，以前會覺得拿1位或者獲得大賞是人生中很重要的事情，「但我們一起走過20年，我覺得最重要的是我們有多相愛，以及和粉絲一起走得更久。因為粉絲健康、不生病及感到幸福，我們才能長長久久，希望我們能一直在同一個地方，以愛之名一起創造奇蹟。」

始源在MAMA上說出名言「God bless you」，為大家祈福。（翻攝自MyVideo）始源在MAMA上說出名言「God bless you」，為大家祈福。（翻攝自MyVideo）

始源則是向香港宏福苑大火的受害者致哀，希望大家都能平安，祈禱能夠早日恢復。提到20周年，始源表示這並不是奇蹟，而是「所有相信我們的人的結果，我想要跟大家說謝謝，我也想向下一個世代的人說『你不是一個人，你要記得你是這世界上最珍貴的人，God bless you』。」

利特最後也補充：「聽說今天卡司陣容當中，沒有90年代出生的人，很多藝人都是千禧年後出生的，但我們SUPER JUNIOR也沒有90年代出生的人，我覺得這也是一種奇蹟，所以我們今後會創造更多奇蹟。」

SJ宣布與E.L.F.一起捐出100萬港幣。（翻攝自微博）SJ宣布與E.L.F.一起捐出100萬港幣。（翻攝自微博）

