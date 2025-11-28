自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

TWICE彩排《日不落》變大型劇透！成員聽到萬人尖叫笑翻

TWICE高雄開唱驚喜帶來《日不落》。（翻攝自IG）TWICE高雄開唱驚喜帶來《日不落》。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣女團TWICE《THIS IS FOR》世界巡演23日晚間在高雄世運主場館圓滿落幕，最感人的時刻，莫過於成員子瑜出道10年首度「回家」開唱，現場湧入大批ONCE朝聖。

為了給台灣粉絲驚喜，TWICE特別準備蔡依林經典歌曲《日不落》，原本只打算在正式演出時獻唱，沒想到彩排時意外「劇透」。場外聚集超過萬名粉絲，一聽到熟悉旋律當場尖叫暴動，逼得成員們在台上直接破功。

TWICE彩排《日不落》聽到場外粉絲尖叫，多賢打趣回應大家。（翻攝自IG）TWICE彩排《日不落》聽到場外粉絲尖叫，多賢打趣回應大家。（翻攝自IG）

TWICE官方Instagram隨後曝光後台影片，只見子瑜與定延唱完後，先為對方比讚，接著聽到場外粉絲尖叫聲，忍不住噴笑，用中文提醒成員：「聽到了！」讓全場瞬間笑翻。多賢更突發奇想對場外大喊：「Make some noise！」沒想到粉絲立刻配合放聲尖叫，仿佛形成「場內外同步演唱會」，成員們笑到彎腰。影片曝光後掀起粉絲暴動，留言區湧入：「原來我們的尖叫真的傳進去了」、「在場外哭到不行」、「第一次當場外粉絲也覺得自己參與了演唱會」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中