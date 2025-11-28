TWICE彩排《日不落》變大型劇透！成員聽到萬人尖叫笑翻

TWICE高雄開唱驚喜帶來《日不落》。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣女團TWICE《THIS IS FOR》世界巡演23日晚間在高雄世運主場館圓滿落幕，最感人的時刻，莫過於成員子瑜出道10年首度「回家」開唱，現場湧入大批ONCE朝聖。

為了給台灣粉絲驚喜，TWICE特別準備蔡依林經典歌曲《日不落》，原本只打算在正式演出時獻唱，沒想到彩排時意外「劇透」。場外聚集超過萬名粉絲，一聽到熟悉旋律當場尖叫暴動，逼得成員們在台上直接破功。

TWICE彩排《日不落》聽到場外粉絲尖叫，多賢打趣回應大家。（翻攝自IG）

TWICE官方Instagram隨後曝光後台影片，只見子瑜與定延唱完後，先為對方比讚，接著聽到場外粉絲尖叫聲，忍不住噴笑，用中文提醒成員：「聽到了！」讓全場瞬間笑翻。多賢更突發奇想對場外大喊：「Make some noise！」沒想到粉絲立刻配合放聲尖叫，仿佛形成「場內外同步演唱會」，成員們笑到彎腰。影片曝光後掀起粉絲暴動，留言區湧入：「原來我們的尖叫真的傳進去了」、「在場外哭到不行」、「第一次當場外粉絲也覺得自己參與了演唱會」。

