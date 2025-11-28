雙胞胎兄弟輪流開房！女友崩潰控性侵：跟我上床的是誰？

雙胞胎兄弟交換身分，還會忘記誰跟泰熙開房。（翻攝自YouTube Channel Aid：Channel A Drama & Enjoy）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國節目《偵探們的營業祕密》時常揭露許多離奇的事件，上月播出一起以真實經歷改編的情境劇，令人毛骨悚然。一名女子還以為男友出軌，委託調查後才發現，原來男友是雙胞胎，兄弟倆還會輪流跟女子約會，實在有夠離譜。

泰熙在跑步社團認識雙胞胎兄弟中的一人。（翻攝自YouTube Channel Aid：Channel A Drama & Enjoy）

一名女子泰熙透過跑步社團認識了「元俊」，兩人因此陷入愛河，不過交往沒多久，泰熙就發現元俊怪怪的，忘記兩人初吻的地點，還形跡可疑，泰熙因此懷疑他出軌，因此找人調查男友。結果卻發現，原來男友是雙胞胎，哥哥是「元俊」、弟弟是「斗俊」，兩人竟然會交換身分，輪流與泰熙約會，一個沒空，找另一個幫忙頂下。

泰熙崩潰質問雙胞胎兄弟，到底誰跟她在漢江旁接吻。（翻攝自YouTube Channel Aid：Channel A Drama & Enjoy）

女子得知這晴天霹靂的消息相當崩潰，要求跟兄弟倆當面對質。眼睜睜看到兩個長得幾乎一模一樣的男友站在眼前，泰熙不敢相信，她問「在漢江第一次親吻的是誰？」斗俊稱是他，而忘記漢江初吻、再親一次的是元俊，元俊更爆料：「那是因為斗俊有事了，所以拜託我！」情侶戒指則是斗俊。

泰熙詢問，那麼誰跟她在飯店開房？沒想到這兩兄弟竟然你推我、我推你，斗俊先說：「那天不是我有事嘛，所以我拜託哥你一個晚上啊。」泰熙越聽越不敢置信，再追問是誰一起去江原道旅行？沒想到第一天晚上是斗俊，第二天輪到元俊，讓泰熙氣得狠甩兩人巴掌，怒批兄弟倆根本是垃圾。

之後，泰熙以「妨害性自主」控告兄弟，提出損害賠償，而在IT企業上班的元俊也因為這件事遭公司辭退。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

