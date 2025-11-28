自由電子報
娛樂 亞洲

不好笑 中國官媒po「今晚吃叉燒」小粉紅爆酸：竹筒焦了

香港大埔宏福苑發生五級大火，造成128人死亡，逾200人失蹤。（美聯社）香港大埔宏福苑發生五級大火，造成128人死亡，逾200人失蹤。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港大埔宏福苑發生五級大火，造成128人死亡，逾200人失蹤，是香港77年來最嚴重火災，全球民眾莫不感到震驚與哀悼。中國官媒《人民網》今（28）日凌晨竟然再社群分享一段「今晚吃叉燒」的影片，中國網友更嗜血的跑到影片底下留言「港式竹筒叉燒飯」、「火太大，我的港式叉燒焦了」，簡直沒人性。

中國官媒人民網拿苦難開玩笑，Po出叉燒飯影片。（翻攝自Bilibili頻道）中國官媒人民網拿苦難開玩笑，Po出叉燒飯影片。（翻攝自Bilibili頻道）

《人民網》平時會在Bilibili頻道發布「睡了嗎？今晚吃：…」的影片，沒想到11月28日凌晨竟然在這系列影片發了「叉燒飯」，中國網友隨即抵達戰場，惡毒把此話題與香港宏福苑大火連接在一起噴了一堆地獄哏，說「港式竹筒叉燒飯，嗯啊香啊」、「史上最強雙子塔vs現代最強宏福苑」、「叉燒不是竹子燒火做的我不吃」、「這叉燒不用竹筒烤不正宗」。

《人民網》目前疑似已經刪除這段影片，但中國網友的留言已經被截圖曝光。

中國網友在影片下留言訕笑香港宏福苑火災。（翻攝自Bilibili頻道）中國網友在影片下留言訕笑香港宏福苑火災。（翻攝自Bilibili頻道）

