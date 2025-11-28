自由電子報
娛樂 電視

成毅吊鋼絲拍戲出意外！重摔「頭部著地」畫面瘋傳

成毅拍動作戲出事，《兩京十五日》劇組出面說明。（翻攝自微博）成毅拍動作戲出事，《兩京十五日》劇組出面說明。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國男星成毅近日投入新劇《兩京十五日》拍攝，未料片場卻傳出驚險意外。他在吊鋼絲拍攝動作戲時不慎摔落，頭部直接撞地的畫面在網路上流出，引發大批粉絲擔心。

相關畫面曝光後，成毅第一時間透過微博發聲，安撫粉絲情緒。他表示：「拍戲磕碰在所難免，非常抱歉讓大家看到今天的場景。」同時也替武術團隊緩頰，直言：「每一場打戲，武術組都會盡最大努力保護演員。」並點出在大家看不到的另一面，他們比演員更容易受傷。

成毅拍戲重摔釀意外，本尊急發聲。（翻攝自微博）成毅拍戲重摔釀意外，本尊急發聲。（翻攝自微博）

成毅也透露，拍攝高風險動作前，劇組都會事前反覆確認安全細節，而他自己也會審慎評估是否能在能力範圍內完成，絕不逞強。

隨後，《兩京十五日》劇組官方微博也發出聲明回應，除了感謝外界關心外，也感謝成毅對每場戲的投入與敬業態度。劇組強調，後續會持續關注演員身體狀況，並重申一切將以演員的健康安全為重，希望外界安心，聲明最後也明確表示：「我們將以此事件為戒，加強劇組安全規範措施，確保每一位演職人員的安全得到保障。」

