MAMA》RIIZE捐100萬！Anton廣東話致哀香港 網友讚有誠意

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國《2025 MAMA AWARDS》今天（28日）晚間照常在香港舉行，主持人朴寶劍、頒獎嘉賓以及表演藝人全都身穿深色系服裝演出，朴寶劍為受害者致上最深的哀悼，表示MAMA將傳遞安慰以及希望的力量，帶來最棒的表演。

RIIZE元彬以韓文致哀香港宏福苑大火。（翻攝自MyVideo）

RIIZE的Anton帶小抄上台，以粵語發表對香港大火的悼念。（翻攝自MyVideo）

稍早獲得Fans' Choice的RIIZE，元彬在發表完得獎感言後，表達對香港受害者的悼念，接著老么Anton則是拿出小抄，以廣東話表示：「多謝，觀眾你們好，我們明白好多人經歷著沉重的時刻，所以我們今天會用平和的心情去領這個獎，也向需要力量、支持的人致最真誠的關懷。」Anton的發言一出，被大讚相當有誠意。

RIIZE不但捐款助香港，在MAMA領獎時還以粵語哀悼。（翻攝自MyVideo）

針對此次香港宏福苑大火，韓國四大娛樂公司也紛紛捐款，SM娛樂向香港紅十字會捐款大約403萬台幣，旗下的RIIZE捐出100萬台幣，今晚更以廣東話表達哀悼。HYBE娛樂捐出1067萬台幣，JYP娛樂則是806萬台幣，子弟兵TWICE子瑜發文願大家平安，YG娛樂也捐了400萬台幣。

