藍心湄海派包6萬6！爆料邱澤、許瑋甯婚登記秘辛：什麼都沒帶

藍心湄大方包了6萬6的紅包，給邱澤和許瑋甯夫妻，還透露兩人當年登記結婚的秘辛。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕邱澤、許瑋甯結婚滿4年，今晚上終於在台北文華東方補辦夢幻婚宴。現場走優雅的西式長桌風格，賓客多達三、四百人，星光也超級亮麗，陳美鳳、藍心湄、張清芳、賈永婕、陳怡蓉、陶晶瑩、關穎等好友都到場祝福。

最吸睛的莫過於藍心湄，不只大方包了6萬6的紅包，還透露兩人當年登記結婚的秘辛。她笑說，有年某天晚上邱澤突然問她隔天有沒有空，要帶她去個地方，「我問他要不要穿正式一點，他說不用，但我一聽到戶政事務所就知道了。」隔天一行人準時抵達戶政事務所，結果邱澤和許瑋甯兩人「什麼都沒帶」，反而是藍心湄準備得最齊全。幸好戶所人員認得他們，文件問題迎刃而解，兩人順利完成登記。

關穎盛裝出席邱澤、許瑋甯婚宴。（記者王文麟攝）

說起祝福，藍心湄也講得真心又直接：「我非常感動，他們前世真的是情人，天生一對、個性也很像。」接著還不忘分享相處秘訣：「女人很好搞定，男生先道歉就對了，女生很好『按奈』。」最後送上深情祝福，希望他們永遠相親相愛，「情比海深」。

賈永婕出席邱澤、許瑋甯婚宴。（記者王文麟攝）

