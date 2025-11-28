MAMA》朴寶劍別黑絲帶開場！全場靜默20秒悼香港大火

朴寶劍主持MAMA，身穿全身黑、別黑絲帶哀悼香港大火。（翻攝自Myvideo）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國《2025 MAMA AWARDS》今天（28日）晚間照常在香港啟德主場館舉行，主持人朴寶劍開場身穿黑色西裝、別著黑絲帶，邀請全場5萬人對香港宏福苑大火一事表達哀悼，全場靜默20秒。

MAMA直播開場先哀悼香港大火。（翻攝自Myvideo）

MAMA在香港舉行前夕，香港宏福苑大火奪走多條人命，震驚全球。經過主辦單位討論之下，決定還是照常舉行，今天MAMA直播開頭畫面打著「2025 MAMA AWARDS為香港大火的罹難者們致上最深的哀悼。」主持人朴寶劍開場一臉嚴肅走上舞台，表示距離MAMA在香港舉辦已經7年了，雖大家都十分期待，不過卻發生了相當心碎的悲劇。

李濬榮在MAMA頒獎，嚴肅悼念香港大火。（翻攝自Myvideo）

朴寶劍表示，為那些失去寶貴的生命、遭受苦難還有失去摯愛的人摯愛最深的哀悼，接著朴寶劍將率領全場粉絲一起靜默20秒。他進一步指出，MAMA的藝人以及工作人員將抱持著責任感，透過舞台傳遞安慰以及希望的力量，且會帶來最棒的表演。接下來上台的李濬榮、ENHYPEN、RIIZE也全都身穿黑色服裝，RIIZE的元彬以韓文發言過後，Anton則以廣東話表示哀悼，十分有心。

