金秀賢又上新聞版面 曾陪同出席記者會公司高層悄離職

金秀賢3月31日召開記者會，當時他崩潰痛哭並三度鞠躬承認自己是膽小鬼。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金秀賢今年初捲入已故女星金賽綸男女關係爭議，雙方至今仍各執一詞，金賽倫家屬認為兩人交往時「金賽綸尚未成年」，金秀賢也在3月31日召開記者會，當時他崩潰痛哭並三度鞠躬承認自己是膽小鬼，案件目前仍持續對簿公堂。現金秀賢所屬公司Gold Medalist再傳出重大人事異動，再度登上新聞版面。

曾經陪同金秀賢一同出席記者會說明金秀賢與金賽綸關係，Gold Medalist代表安聖洙已經在兩個多月前悄悄離職，任期僅9個月。關於安聖洙的離職原因不明，但金秀賢與金賽綸家人官司仍進行中，Gold Medalist近期卻已二度傳出高層更替，去年12月前代表A也離開公司，A過去曾協助處理金賽綸酒駕後的高額賠償金，了解金賽綸狀況後，承諾給予協助，避免增加額外稅負。

金秀賢（左）和金賽綸兩人交往相關的官司仍然在進行中。（翻攝自X）

目前金秀賢對金賽綸家屬以及YouTube頻道《橫豎研究所》提告，內容包含名譽毀損以及約120億韓圜（約新台幣2.565億元）損害賠償訴訟。金賽綸家屬方則以《兒童福利法》與誣告最反告，案件均在處理中。

Gold Medalist今（28）日也向韓媒表示，9月起由金融界出身的新任代表接任職務，並表示這項人事更動為：持續強化經營結構，提高組織競爭力。

