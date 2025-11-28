自由電子報
娛樂 音樂

燎慾系男神KIRE征戰英國 揪小瑞莎發聲曬愛

KIRE擔任浪浪公益推薦官。（財團法人流浪動物之家基金會提供）KIRE擔任浪浪公益推薦官。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「燎慾系男神」KIRE與有「小瑞莎」稱號的台英混血女星裴頡，攜手獻愛投入流浪動物公益議題，KIRE養了兩隻貓，近來更領養了一隻名為Hades（黑帝斯）的黑犬，甚至為了能與牠有更多相處時光而搬到新住所，他說：「我其實是貓狗都愛派！」

KIRE今年完成巡迴，更以華語男歌手第一人之姿登上英國倫敦BST Hyde Park音樂節，與多位國際巨星同台，為華語音樂寫下全新里程碑。他回憶：「站上舞台那一刻，我告訴自己：不是來證明什麼，而是來享受與分享。」海外觀眾的熱情讓他更確信音樂能跨越語言文化，也為新專輯帶來靈感。談到跨年活動，KIRE 笑說：「我知道大家想知道，但先賣個關子！準備好後會再分享，希望能給你們驚喜！」

「台英混血暖心系女星」裴頡擔任浪浪公益推薦官。（財團法人流浪動物之家基金會提供）「台英混血暖心系女星」裴頡擔任浪浪公益推薦官。（財團法人流浪動物之家基金會提供）

裴頡也分享：「我從小就是超級愛動物的孩子，甚至夢想長大後成立自己的流浪狗基金會。」她家裡養了黑貴賓Winnie，笑稱自己「九成是狗派」，「因為我很喜歡給愛、也喜歡得到愛，狗狗在情感交流上真的很純粹又很靈。」

