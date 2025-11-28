自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陶晶瑩婚宴爆料！邱澤許瑋甯「超低調夫妻相」全被她看光光

陶晶瑩（左）帶著女兒荳荳一起出席邱澤、許瑋甯婚宴。（記者王文麟攝）陶晶瑩（左）帶著女兒荳荳一起出席邱澤、許瑋甯婚宴。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕陶晶瑩今（28日）帶著女兒荳荳一起出席邱澤、許瑋甯在東方文華舉辦的婚宴，開心替新人送上祝福，還笑說：「已經有一個兒子了，接下來就祝你們早生貴女啦！」她形容這對新人一如既往地低調，不管站在台上還是私下相處都很含蓄，就連和朋友聚會，兩人都習慣坐成「12點、6點」那種防守距離，讓她忍不住虧：「只有被 cue 唱歌或玩划酒拳的時候，邱澤才會活潑一點。」

邱澤（左）、許瑋甯婚宴星光熠熠。（記者王文麟攝）邱澤（左）、許瑋甯婚宴星光熠熠。（記者王文麟攝）

被問到是否給新婚夫妻什麼婚姻建議，她連忙搖頭：「不用啦，他們已經相處得很好，每對夫妻都有自己的節奏。」育兒心得她也不多說，因為她觀察兩人完全看不出育兒疲態，笑稱：「小孩當然會讓你累，但那是人生最美的累。」

荳荳最近才剛從美國返台，明天又得飛回去上課，短短時間也沒忘記追星。她前陣子巧遇周子瑜，兩人還簡短聊了幾句，讓荳荳興奮到不行。母女倆今天在婚宴現場也碰到霍建華、林心如，上次見到他們夫妻已經是五、六年前的事了。至於陶晶瑩的老公李李仁，因忙著拍戲，這回只能缺席婚宴。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中