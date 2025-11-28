陶晶瑩婚宴爆料！邱澤許瑋甯「超低調夫妻相」全被她看光光

陶晶瑩（左）帶著女兒荳荳一起出席邱澤、許瑋甯婚宴。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕陶晶瑩今（28日）帶著女兒荳荳一起出席邱澤、許瑋甯在東方文華舉辦的婚宴，開心替新人送上祝福，還笑說：「已經有一個兒子了，接下來就祝你們早生貴女啦！」她形容這對新人一如既往地低調，不管站在台上還是私下相處都很含蓄，就連和朋友聚會，兩人都習慣坐成「12點、6點」那種防守距離，讓她忍不住虧：「只有被 cue 唱歌或玩划酒拳的時候，邱澤才會活潑一點。」

邱澤（左）、許瑋甯婚宴星光熠熠。（記者王文麟攝）

被問到是否給新婚夫妻什麼婚姻建議，她連忙搖頭：「不用啦，他們已經相處得很好，每對夫妻都有自己的節奏。」育兒心得她也不多說，因為她觀察兩人完全看不出育兒疲態，笑稱：「小孩當然會讓你累，但那是人生最美的累。」

請繼續往下閱讀...

荳荳最近才剛從美國返台，明天又得飛回去上課，短短時間也沒忘記追星。她前陣子巧遇周子瑜，兩人還簡短聊了幾句，讓荳荳興奮到不行。母女倆今天在婚宴現場也碰到霍建華、林心如，上次見到他們夫妻已經是五、六年前的事了。至於陶晶瑩的老公李李仁，因忙著拍戲，這回只能缺席婚宴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法