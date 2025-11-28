走光慣犯 解婕翎開箱整集忘拉拉鍊 與男友合照也沒關水庫

藝人解婕翎在節目曝光自己的糗事。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人解婕翎日前上節目透露自己某次拍完YouTube開箱影片，直到審片才發現自己整集都忘記拉上褲子的拉鍊，只好用小草莓圖案遮擋。不過這已經不是解婕翎第一次忘記「關上石門水庫」，今年9月她曬出與實況主男友「6tan」合照時，也沒拉上牛仔褲的拉鍊，更慘的是，兩次都沒有人提醒她，只是靜靜的看著她出糗。

解婕翎（左）在節目中曝光自己錄YouTube忘記拉拉鍊的糗事。（翻攝自YouTube）

解婕翎拍攝開箱影片當日，攝影師、企劃、經紀、助理都在現場，卻沒有任何人提醒她牛仔褲拉鍊沒拉，直到影片剪好，她在審片時才發現自己「未免也太誇張了」。她驚呼：整集影片我拉鍊都沒拉！重點是側面，從頭到尾都一個洞，引隱約耶直看到我裡面的內褲。

請繼續往下閱讀...

現場很多人都有看到解婕翎當下沒拉拉鍊，但卻「看破不說破」，讓解婕玲忍不住問：為什麼不告訴我？覺得我是故意的嗎？事後瀏覽數證明不告訴解婕翎是對的，因為這支影片觀看人數非常高。

解婕翎（左）跟男友6tan合照時也忘記拉拉鍊（紅圈處）。（本報合成，翻攝自IG）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法