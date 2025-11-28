自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）婚禮是「摯友小鬼42歲冥誕」 許瑋甯感動緣分：代表他有來參與

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯與邱澤合作電影《當男人戀愛時》因戲結緣，2021年公布婚訊，今晚在台北文華東方酒店補辦婚禮，恰巧今天也是許瑋甯老友「小鬼」黃鴻升的42歲冥誕，許瑋甯坦言今天很有意義，「它（指日期）對我來說是個緣分，我們當時在敲場地，這時間點就是一個冥冥之中的安排，我很開心，如果是今天，代表他有來參與。」

許瑋甯（右）和邱澤補辦婚禮的日子也是老友「小鬼」黃鴻升的42歲冥誕。（記者王文麟攝）許瑋甯（右）和邱澤補辦婚禮的日子也是老友「小鬼」黃鴻升的42歲冥誕。（記者王文麟攝）

她和邱澤今天一起來就非常忙碌，光是梳化、拍照、招呼伴郎、伴娘和家人就忙得不可開交，連午餐都沒時間吃，但許瑋甯受訪時感性對邱澤表示：「很謝謝有他，這段時間以來，他是我滿大的陪伴跟支柱。」

邱澤（左）對許瑋甯說：「當我不知道該怎麼辦，知道身邊有你，我就覺得一切好很多。」（記者王文麟攝）邱澤（左）對許瑋甯說：「當我不知道該怎麼辦，知道身邊有你，我就覺得一切好很多。」（記者王文麟攝）

其實邱澤受訪前和許瑋甯走出新娘房時，邱澤當時因為一整天腦子同時處理很多事，有感而發對許瑋甯說：「當我不知道該怎麼辦，知道身邊有你，我就覺得一切好很多。」頗為感人，那時許瑋甯問：「哇！這是你的誓詞嗎？」邱澤則說不是。

許瑋甯（右）與邱澤合作電影《當男人戀愛時》因戲結緣，今補辦婚禮。（記者王文麟攝）許瑋甯（右）與邱澤合作電影《當男人戀愛時》因戲結緣，今補辦婚禮。（記者王文麟攝）

他們透露婚禮會有彼此交換誓詞的橋段，準備誓詞時有哭？許瑋甯稱自己覺得寫誓詞很需要，「會不斷回憶兩人一路走來的幸福點滴，不斷幫助你想起這件事，因為一忙就會忽略彼此的幸福，誓詞會幫你想起，想著想著會覺得幸福開心。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中