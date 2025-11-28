浪漫主意自拍流出！Ozone佳辰自豪：駕照不是雞腿換的

Ozone推出新歌《浪漫主意》。（索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Ozone拍攝新歌《浪漫主意》MV，導演邱柏昶帶領團員一起用手機創作影像，平常就喜愛互拍、自拍的Ozone，要挑戰當自己的攝影師。

6人來到高山露營場拍攝，第一次要扛起攝影的重責大任，全員上緊發條，卯起來互拍，不過因為畫質很高清，哲言笑說：「大家的毛細孔都被拍得很清楚！」

拍攝過程中，佳辰在導演安排下，駕駛著露營車馳騁在露營區，文廷則要全程紀錄拍攝，兩人都超緊張，一個怕撞到導演的車，一個怕沒有拍好，佳辰表示：「這就是我們的日常，但我其實很緊張，因為那段路有好多上坡，我好像在開越野車，我也看的出來文廷很緊張，他還一直叫我不要緊張。」導演不忘狂讚佳辰開得好，文廷也紀錄得很好，讓兩人鬆一口氣，佳辰打趣說：「證明我的駕照不是雞腿換的。」

Ozone將舉辦「浪漫主意」耶誕派對，團員非常期待再次和粉絲共度耶誕節，他們說：「我們的浪漫主意就是和O.A.O.一起過耶誕節！謝謝O.A.O.們這一年來的支持，希望在這個年末，Ozone可以跟O.A.O.們一起度過一個很美好的耶誕節，也希望能帶給大家滿滿溫暖和快樂的回憶，然後帶著滿滿的能量迎接新的一年吧！」

