娛樂 電視

虐貓案掀公憤！林輝瑝、夏浦洋捲風暴錄影壓力大

《成仁高中偵探社》宿舍虐貓案 夏浦洋（左起）、沈駿、林輝瑝誰是兇手？（小公視提供）《成仁高中偵探社》宿舍虐貓案 夏浦洋（左起）、沈駿、林輝瑝誰是兇手？（小公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕沉浸式實境推理節目《成仁高中偵探社》即將在本週播出全新單元，節目組拋出震撼案件主題「宿舍虐貓案」，開場就以宿舍橘貓陳屍頂樓的畫面震撼觀眾，現場出現血跡與灑落一地的貓罐頭，相關食物殘骸與凌亂的場景設定，瞬間掀起恐貓畫面引發討論。

主持人視網膜開場宣布令人心臟爆擊的虐貓案。（小公視提供）主持人視網膜開場宣布令人心臟爆擊的虐貓案。（小公視提供）

不同於單純追兇的推理節目，本集內容圍繞在三名關鍵學生角色身上，邀請沈駿、林輝瑝、夏浦洋擔任關鍵NPC（非玩家角色，遊戲中不受玩家控制的角色），與學生來賓進行即興互動。節目過程中，案件線索層層堆疊，真相數度翻盤，演員情緒也隨著劇情全面傾瀉。

林輝瑝表示生氣沒關係 但不能悶著 先讓腦袋換氣 才有空間去想事情。（小公視提供）林輝瑝表示生氣沒關係 但不能悶著 先讓腦袋換氣 才有空間去想事情。（小公視提供）

林輝瑝透露，第一次以「NPC」身分參與實境互動，壓力遠超想像：「你不能講太多，也不能跳脫角色，只能用角色的方式引導學生。」他也分享面對情緒的方式認為，不該長期悶住，「找方式讓自己轉換心情，運動、聽音樂、找朋友聊聊，才有空間思考下一步。」

夏浦洋表示自己比較雞婆 反而常被罵幫大家背鍋。（小公視提供）夏浦洋表示自己比較雞婆 反而常被罵幫大家背鍋。（小公視提供）

夏浦洋則表示，這次與學生密集互動，讓他看到年輕世代的熱血與直覺力，也直言自己私下並非旁觀型的人：「我看到事情一定會出來講，也常被罵，但沒關係。」他認為，每個人都應該培養自己的興趣與專長，讓情緒有出口。

沈駿坦言應該是人生哭最慘的一場戲。（小公視提供）沈駿坦言應該是人生哭最慘的一場戲。（小公視提供）

沈駿在節目中飾演情緒壓抑、長期被懷疑的角色，為呈現角色狀態，必須長時間壓低情緒與能量，他坦言這是自己演過最耗心力的一次：「應該是我人生哭最慘的一場戲。」對於角色的內心狀態，他則低調表示：「希望這個世界可以少一點霸凌、多一點關心。」

節目單位也藉由節目傳達訊息，希望觀眾能更關注青少年內心的壓力與情緒出口，並再次呼籲尊重生命、拒絕任何形式的傷害。節目也提醒，惡意傷害動物將涉及刑責，需面對相應法律責任。

《成仁高中偵探社》第二季將於本週六晚間9點在小公視頻道、公視+與小公視YouTube同步播出。

☆動物是人類的朋友，保護動物，也是保護人類共同的家園。☆

