前輩慘遭「騙上船」 ！寶媽語出驚人掀18禁誤會

左起莎莎、吳映潔（鬼鬼）、阿倉、姚元浩。登上澎湖輪，進行「海上廚神」任務。（好看娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣實境節目《嗨！營業中》新一季持續掀起熱潮，不僅收視一舉衝上1.17，創下有效收視新高，更連續兩週打進Netflix熱門排行榜，再度證明節目超強話題實力。本週節目挑戰升級，一行人登上澎湖輪，執行高難度「海上料理任務」，必須在劇烈搖晃的船舶廚房內還原船上大廚餐點，為隔日乘客備餐，一踏上船身就讓全員緊張不已，莎莎更當場驚呼：「我們要坐船出海？」

「阿鴻上菜」的陳鴻（左）、「煲湯教母」寶媽攜手擔任小幫手。（好看娛樂提供）

節目更邀來資深美食名人陳鴻、「煲湯教母」寶媽與餐飲科出身的阿倉助陣，卻也首次讓兩位前輩體驗實境節目的真實。寶媽直言原以為會有工作人員幕後隨時支援，親身參與後才發現全由藝人親手完成，吳映潔也當場強調：「是真的！」過程中寶媽更因船身搖晃語出驚人說出「所有人都是裸裸地站在那個地方」，讓鬼鬼聽錯反問：「什麼？都是裸體的在做菜？」引爆現場笑聲。

澎湖輪上挑戰百人盛宴左起郭泓志、阿倉、陳鴻、吳映潔、莎莎、寶媽、姚元浩。（好看娛樂提供）

不只笑料不斷，廚房氣氛也逐步升溫。身為主廚的姚元浩擔心出餐狀況，多次上前關心鬼鬼備料狀況，卻反被她制止，當場怒吼：「你不要管我，你做你的事情，我有師父，我會問他！」更直接補一句：「你該放手了！」火藥味瞬間升高，連陳鴻都忍不住吐槽：「以前總覺得你們兩個鬥嘴是故意的，原來是真的！」

隨後鬼鬼不慎將蛋煮焦，姚元浩無奈向眾人喊冤：「你們評評理，我該放手嗎？」沒想到隔天備餐時再度出現燒焦狀況，阿倉試吃後也認證「真的焦了」，讓姚元浩與鬼鬼再度爆發第二波衝突。

本週播出複製海上廚師的餐點風味，夥伴們為登船的乘客備妥豐盛的料理。（好看娛樂提供）

對於料理節奏產生歧見的兩人互不相讓，鬼鬼再度開嗆：「你先不要管我！我知道我在弄，你先等一下啦！我有自己的Tempo！」陳鴻在旁急忙打圓場提醒：「你不要讓他『牙』起來！」寶媽也不斷安撫氣氛：「不要急，不要急。」在海面搖晃的廚房裡，衝突與笑料交織的料理戰局成為本週最大看點。

