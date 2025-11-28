自由電子報
娛樂 日韓

AV女優本鄉愛5月才復工 現又稱引退消失？

日本AV女優本鄉愛去年9月被爆當小三。（翻攝自X）日本AV女優本鄉愛去年9月被爆當小三。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優本鄉愛去年9月被爆當小三，與已婚直播主加藤純一交往，還坦承有肉體關係，工作全面停擺8個月。今年5月本鄉愛無預警現身日本成人片商S1的20週年黃金週作品宣傳照上，意味著正式復出，沒想到好景不長，直到現在本鄉愛還是沒有忍和AV作品推出，只有一支片商以「引退」之名推出的精選輯，看來真的是回不來了。

黃金週時，本鄉愛才在社群上發布穿著鮮豔紅色比基尼的照片。（翻攝自X）黃金週時，本鄉愛才在社群上發布穿著鮮豔紅色比基尼的照片。（翻攝自X）

本鄉愛先前才在社群上發布穿著鮮豔紅色比基尼的照片，手上還拿著象徵黃金週（Golden Week）的氣球拍照，原以為她會完全復出，沒想到卻遲遲沒有作品推出，經紀人也坦言「和有婦之夫搞不倫的殺傷力就是這麼大」言下之意就是暗指本鄉愛的AV之路已經走到盡頭。

經紀人坦言本鄉愛「和有婦之夫搞不倫的殺傷力就是這麼大」。（翻攝自X）經紀人坦言本鄉愛「和有婦之夫搞不倫的殺傷力就是這麼大」。（翻攝自X）

雖然謠傳本鄉愛其實家境不錯，只不過她與已婚實況主加藤純一爆出不倫後，家人也未必能諒解，不少人也感到相當惋惜，認為本鄉愛是個可愛的女孩，這種退場方式未免也太讓人捨不得。

本鄉愛回歸AV產業無望。（翻攝自X）本鄉愛回歸AV產業無望。（翻攝自X）

