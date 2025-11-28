MAMA官方禁止藝人引尖叫 朴寶劍、金憓秀開場致哀

香港宏福苑大火已造成128人死亡，至少79人受傷，200人狀況不明。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港宏福苑與26日發生五級大火震撼亞洲，根據最新消息現死亡人數已增至128人，至少79人受傷，200人狀況不明。這場當地77年來最嚴重果災事故，也為今（28）、明兩日舉行的「2025 MAMA Awards」染上哀戚色彩。典禮目前雖決定照常舉行，但節目內容做出大幅度調整，以「哀悼」、「節制」為主籌重新規劃典禮氛圍。

今日MAMA主持人朴寶劍將在典禮開場時發表悼念訊息。（翻攝自IG）

製作組向所有參加MAMA的藝人發布指示，提醒香港目前正處於歷史級重大災難，希望舞台整體表顯盡量保持克制，由於主辦單位希望透過舞台向受難者傳達安慰之情並鼓勵人生仍有希望，因此要求藝人在舞台前後都必須用沉穩、真摯的語氣說話，也不要主動引導現場觀眾大聲歡呼。務求避免任何可能引發政治聯想或爭議的內容，藝人可自由選擇是否佩戴追悼緞帶，另，主辦單位也取消兩日活動最後的「全體合體謝幕儀式」，刪除紅毯活動，部分舞台歌詞與演出內容也緊急修改。

本屆MAMA主持人朴寶劍（28日）與金憓秀（29日）將會在典禮開場時發表悼念訊息，並向受難者與家屬致意。

明（29）日主持人金憓秀典禮開場時向受難者與家屬致意。（翻攝自X）

