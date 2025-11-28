自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

小薰成了老闆娘 嫩弟狂追譜水餃禁忌之戀

小薰（中）跨刀演出icyball冰球樂團的新歌MV。（何樂音樂提供）小薰（中）跨刀演出icyball冰球樂團的新歌MV。（何樂音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕icyball冰球樂團推出新歌《Dumplings》，要用這首美味又動感的舞曲為三專暖身上桌，他們對樂迷喊話：「很長一段時間沒有發作品，更別說專輯，決定來給大家一首激烈的歌。」以熟悉的復古流行旋律，搭配新鮮的詞韻與飽滿愛意，可說是一首色香味俱全的「水餃舞曲」。

主唱王表示：「《Dumplings》概念源於『好吃不過餃子』的俗語。」寫歌時他在YouTube搜尋大廚包餃子的教學影片作為靈感，並認真分析料理口訣與好餃子的審美標準，最後將想像轉化為一段在熱鍋裡不斷升騰、相黏相愛卻又可能破皮的「幻想餃子情」。

icyball冰球樂團推出新歌《Dumplings》。（何樂音樂提供）icyball冰球樂團推出新歌《Dumplings》。（何樂音樂提供）

冰球四人更親自上陣，在MV中穿上粉紅色襯衫化身「愛神歌隊」助攻，與少年及老闆娘在奇想世界中手舞足蹈。團員嗨跳「餃指舞」，特別邀來「小薰」黃瀞怡飾演老闆娘，對於這次合作，小薰表示：「想說我已經很久沒有拍 MV了，跟拍MV八竿子打不著，很開心你們願意給演員再有機會拍MV，好像看到以前剛成團出道時的自己，很害羞但滿好玩的。」

小薰透露這陣子一直積極練舞，心中忍不住想著：「不是來演戲嗎？怎麼還要跳舞！」團員們則開心表示這次終於能「圓夢」同台，並給予滿滿讚美：「在我們情竇初開的時期，一定有一種理想型叫小薰。」高評價也讓她又驚又喜。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中