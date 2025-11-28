小薰成了老闆娘 嫩弟狂追譜水餃禁忌之戀

小薰（中）跨刀演出icyball冰球樂團的新歌MV。（何樂音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕icyball冰球樂團推出新歌《Dumplings》，要用這首美味又動感的舞曲為三專暖身上桌，他們對樂迷喊話：「很長一段時間沒有發作品，更別說專輯，決定來給大家一首激烈的歌。」以熟悉的復古流行旋律，搭配新鮮的詞韻與飽滿愛意，可說是一首色香味俱全的「水餃舞曲」。

主唱王表示：「《Dumplings》概念源於『好吃不過餃子』的俗語。」寫歌時他在YouTube搜尋大廚包餃子的教學影片作為靈感，並認真分析料理口訣與好餃子的審美標準，最後將想像轉化為一段在熱鍋裡不斷升騰、相黏相愛卻又可能破皮的「幻想餃子情」。

icyball冰球樂團推出新歌《Dumplings》。（何樂音樂提供）

冰球四人更親自上陣，在MV中穿上粉紅色襯衫化身「愛神歌隊」助攻，與少年及老闆娘在奇想世界中手舞足蹈。團員嗨跳「餃指舞」，特別邀來「小薰」黃瀞怡飾演老闆娘，對於這次合作，小薰表示：「想說我已經很久沒有拍 MV了，跟拍MV八竿子打不著，很開心你們願意給演員再有機會拍MV，好像看到以前剛成團出道時的自己，很害羞但滿好玩的。」

小薰透露這陣子一直積極練舞，心中忍不住想著：「不是來演戲嗎？怎麼還要跳舞！」團員們則開心表示這次終於能「圓夢」同台，並給予滿滿讚美：「在我們情竇初開的時期，一定有一種理想型叫小薰。」高評價也讓她又驚又喜。

