鮮肉男星挑戰雙人運動「被嗆不舉」 曾莞婷秀軟Q絕技喊要收費

宋偉恩（中）成鮮肉導遊，帶領花蓮行，自嘲「即期品」。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、花花、曾莞婷、周曉涵錄製東森實境綜藝節目《驚奇旅明星》，本週鮮肉導遊宋偉恩帶領四位主持人勇闖花蓮，沒想到一開場就被姐姐們「調戲」到面紅耳赤。

節目中，宋偉恩首度見到曾莞婷本人，忍不住驚呼「哇，好正喔！」，並自曝從小看苗可麗的戲長大：「可麗姐完全沒變，太厲害了！」更是與花花則一拍即合，大讚她有喜氣的能量，和周曉涵則是曾合作戲劇，「在我尚未出道前，我飾演教室裡眾多學生的其中一位，當時曉涵姐就像女神一般的存在，這次能在節目同台，備感榮幸。」

曾莞婷（上）、周曉涵挑戰雙人交疊成功，曾莞婷更展現好身材。（東森綜合台提供）

宋偉恩還搞笑透露，製作單位說他是鮮肉導遊，讓他自嘲是「即期品」：「都三十歲了，我應該只能算是『即期品』，工作人員還問我身材有沒有準備好？我就說沒有，但畢竟已經即期了，就讓姐姐們盡早食用。」

一行人為了淨化身心靈，體驗瑜珈，但宋偉恩跟花花挑戰雙人瑜珈時，頻頻發抖沒力，慘被花花嗆「不舉」，後面更是直接崩潰趴下。眾人加碼兩人挑戰開筋動作，花花輕鬆完成，更故意將宋偉恩雙腿拉開，讓他崩潰大喊：「快停下來！要抽筋了！」反觀周曉涵、曾莞婷挑戰雙人交疊成功，還彎腰展現好身材，讓曾莞婷笑喊：「要收費！」

宋偉恩（右）慘遭花花「瑜珈酷刑」雙人運動被嗆不舉。（東森綜合台提供）

運動後，眾人品嚐Q彈雞肉火鍋，曾莞婷也感性分享這次來花蓮，勾起童年與媽媽的回憶。苗可麗則大讚這趟旅程放鬆又舒服。宋偉恩也表示過去來花蓮都是拍戲，這次終於體驗到郊區的風景。

此外，姐姐們一如既往地大開黃腔，讓宋偉恩難以招架，苗可麗瘋狂撩弟：「你下麵給我吃」、「來吃塊雞」，讓宋偉恩笑到直喊「喜歡年上！」宋偉恩也接招，在貼心夾雞肉、鮑魚給苗可麗吃的同時，笑說：「我的大肌雞給可麗姐吃，可麗姐的鮑魚給我吃。」讓眾人笑翻。在第一天行程尾聲，宋偉恩也坦言這次能和四位姐姐一起上節目，感到特別舒服自在，頻率一致相處得很愉快。花花也大聲讚譽：「你真的很棒，可以考慮跨領域嘗試綜藝看看！」

