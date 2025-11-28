自由電子報
娛樂 最新消息

婚後財產都歸Lulu？陳漢典曝夫妻財務細節 被侯友宜催婚拚了

陳漢典（左）、曾子余將主持耶誕城巨星演唱會。（記者林欣穎攝）陳漢典（左）、曾子余將主持耶誕城巨星演唱會。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典、曾子余、Dora主持「2025新北歡樂耶誕城」巨星演唱會，今（28）日出席記者會，陳漢典連兩年接下主持棒，這次首次與Dora、曾子余搭檔，他笑喊工作要有不同發展，「不能被憲哥侷限、Lulu綁住」，而他與曾子余今年都升格人夫，也被新北市長侯友宜當面催生、送金鏟子，陳漢典還幹勁十足表示會努力，笑料十足。

陳漢典分享很喜歡耶誕節，每次聽到相關歌曲都覺得很放鬆、有回到家的感覺，並說耶誕節當天會想要和老婆Lulu去看電影，曾子余則說會與老婆一起過節笑說要把同住的媽媽支開。

侯友宜（右）鼓勵陳漢典早點生子。（記者林欣穎攝）侯友宜（右）鼓勵陳漢典早點生子。（記者林欣穎攝）

陳漢典與Lulu預計在明年辦婚宴，不過對於細節陳漢典保密到家，至於蜜月旅行，陳漢典說Lulu想跟他一起去看極光，應該會朝北歐這個方向去做規劃。他也甜蜜表示婚後兩人財產沒有分那麼細，「我的就是她的，她的還是她的，那如果她心情好也會給我一些，彼此心情好最重要。」也說夫妻倆工作繁忙，想要有更多相處時間，所以在生子規劃上兩人還會再做討論。

侯友宜（左二）送曾子余、陳漢典金鏟子。（記者林欣穎攝）侯友宜（左二）送曾子余、陳漢典金鏟子。（記者林欣穎攝）

曾子余今年7月與同齡圈外女友Grace登記結婚，當他聽到「蜜月」關鍵字竟連連後退，笑喊老婆原本都快忘記了，隨即則說還要再討論、先好好存錢，提到老婆最想要去捷克，並喊出要帶老婆去15天。至於婚宴規劃，曾子余則說去算命，對方和他說最適合的時間是2028年，「但我們覺得太晚，該是明年或後年的年底，該給的都會給。」

