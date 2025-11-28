自由電子報
娛樂 電視

黃冠智慘遇恐怖情人 提分手發瘋自殘威脅

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧、黃冠智今（28日）出席愛奇藝影集《監所男子囚生記》「社畜囚生巴士」宣傳活動。劇中飾演監所菜鳥管理員的陳澤耀喜迎女兒「小雲寶」，去年新婚的黃冠智被問到生子進度，直喊：「我繼續努力！」若有好消息會第一時間和大家分享。

《監所男子囚生記》「社畜囚生巴士」主題活動；楊祐寧（左）、黃冠智。（記者陳奕全攝）《監所男子囚生記》「社畜囚生巴士」主題活動；楊祐寧（左）、黃冠智。（記者陳奕全攝）

楊祐寧9月剛當三寶爸，被問第四胎進度，他語氣堅定地說：「暫時沒有，第三胎都還沒滿三個月，大家別這樣，把這份祝福分享給各位。」他透露有準備一些小 baby 的東西要送給陳澤耀，「看他寫的文章很感動」。

黃冠智跟老婆商量過後，決定先買房再生孩子。（記者陳奕全攝）黃冠智跟老婆商量過後，決定先買房再生孩子。（記者陳奕全攝）

黃冠智提到，和太太小綠討論過生子話題，兩人有共識希望先買房，他說自己個性偏焦慮，所以會希望一切穩定、安逸後再生寶寶，想給太太和孩子更好的環境，目前仍以工作為主。他現場自我打氣：「所以…冠智加油！」楊祐寧身為過來人，也給他建議：「我以前也滿容易焦慮，生了小孩反而不焦慮。小朋友會自己帶財，他們是準備好才來的。」

楊祐寧（左）、黃冠智出席愛奇藝影集《監所男子囚生記》「社畜囚生巴士」宣傳活動。（記者陳奕全攝）楊祐寧（左）、黃冠智出席愛奇藝影集《監所男子囚生記》「社畜囚生巴士」宣傳活動。（記者陳奕全攝）

黃冠智在劇中飾演的「蝌蚪」角色有大舌頭設定，楊祐寧笑說原本以為那是黃冠智的「母語」，打趣表示：「拍的時候我以為他平常講話就是這樣，因為他已經太行雲流水了。」黃冠智則說：「跟導演討論後，覺得角色可以做一些比較特別的設計。」他分享大舌頭的靈感來自自己的經驗。以前在夜市打工時，遇到一位包半胛刺青的大哥，他誤以為對方被欺負想替他出頭，沒想到大哥一開口就是大舌頭，與兇狠外表形成強烈反差，讓他印象深刻。

黃冠智在《監所男子囚生記》中因女友劈腿，一氣之下燒車闖禍入獄，角色是標準恐怖情人。他笑說戲裡很激烈，但現實中其實也遇過真正的「恐怖情人」。當年他才剛交往就發現對方情緒起伏很大，提出分手後對方竟跑到他的學校自殘，嚇得所有師長緊急處理。他當時還在上課，被教官叫出去寫自訴書，理由竟是「你讓她在校園做危險行為」。這段經歷老婆也都知道，他現在回想只想提醒大家：「真的要珍惜生命、善待自己。」

被網友封為「受刑人專業戶」的黃冠智，這次在劇中又和《愛作歹》演情侶的施名帥同框。他笑說每次看到小帥都會不自覺轉頭逃避，「因為看到他會害羞啦」，氣氛瞬間變得超反差，也讓宣傳現場笑聲不斷。

 

