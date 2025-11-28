日天后濱崎步行動支持 取消演唱會煙火「為香港祈禱」

濱崎步明日將於中國上海舉行演唱會。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港大埔宏福苑週三（26日）發生嚴重五級大火，歷經43小時馬拉松式灌救後，香港消防處今（28）日宣布大致撲滅，目前公布死亡人數為94人，受傷人數76人，死者包含一名殉職何姓消防員。這場轟動世界的大火，也讓無數明星伸出援手，以實際行動為香港加油。日本天后濱崎步明（29）日在上海舉行演唱會，為了替香港祈福她宣布取消煙火環節，並且不會穿紅色衣服上台表演。

日本天后濱崎步亞洲巡演首站即為香港。（翻攝自IG）

濱崎步本週六開始在上海東方體育中心開演唱會，她於社群平台發文，表示今年的亞洲巡迴演唱會是從香港開始，當時香港粉絲給她和工作團隊無限的愛與鼓勵，所以當她得知香港發生嚴重大火，決定以行動支持與悼念。

濱崎步在社群平台上以日文、英文寫下：「關於上海的演出，我請求工作人員盡量避免穿著紅色衣服，舞台上我們也會取消紅色服裝及煙火效果，一同為香港祈福」。

濱崎步以英文宣布上海演唱會不施放煙火，也不穿紅色服裝表演。（翻攝自IG）

濱崎步以日文宣布上海演唱會不施放煙火，也不穿紅色服裝表演。（翻攝自IG）

