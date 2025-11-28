開學第一天就被透明系女孩告白 齋藤潤竟然慌了

齋藤潤（右）和當真亞美在《草莓月亮：餘命半年的約定》中，在嬉鬧中情愫悄悄升溫。（中影提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕日片《草莓月亮：餘命半年的約定》改編自被譽為「令和最催淚」的芥川直暢銷純愛小說，由《餘命10年》金牌編劇岡田惠和與《美麗的他》導演酒井麻衣攜手打造，以唯美筆調呈現一段揪心的青春戀曲。

「透明系美少女」當真亞美在片中展現細膩自然的演技，飾演生命倒數卻仍選擇勇敢追愛的少女；與因《去唱卡拉OK吧！》奪下日本電影學院新人獎的高人氣演員齋藤潤，共同詮釋成熟、真摯的情感層次。

兩人首度擔綱主演，以最純淨的火花演繹「即使生命僅剩半年，也要用盡全力去愛」的深刻主題，預告一出便已催淚無數觀眾。導演酒井麻衣透露，齋藤在試鏡中的真誠表現讓她「當場熱淚盈眶」，更因此堅定：「男主角非他莫屬。」

電影最受矚目的橋段之一，是當真亞美在開學首日便向齋藤潤直接告白，成為全片情感推進的起點。她以細膩演技展現「在有限時間裡用力去愛」的勇氣，也分享最令自己心動的片段——牽手戲。該場戲因多次NG，兩人最後決定「放手一搏」，才拍出令人怦然心跳的經典瞬間。

齋藤潤也笑言：「牽手的那一刻真的讓我心動。」此外，他最喜愛的約會場景，是在課堂上偷偷傳紙條、放學一起回家，「那些是我一直夢想的情節，這次終於實現了。」

除了浪漫氛圍，拍攝過程也充滿挑戰。齋藤潤笑稱：「在稻田、河邊、向日葵田……我幾乎每一場都在流汗！」許多鏡頭在烈日下拍攝，劇組只能不斷替他補妝、擦汗，才能順利完成。

另一亮點則是由杉野遙亮飾演「13年後的佐藤日向」。雖然兩人未曾同場演出，但杉野在看過齋藤的表現後驚訝表示兩人「氣質意外相似」，還笑說：「我們都演了日向，竟然有種兄弟般的默契，希望未來能一起演兄弟。」跨越時空的雙日向設定，也讓角色的情感層次更加飽滿。

故事描述因病只能在家自學的櫻井萌，在得知生命僅剩半年後，決定重返校園。入學第一天，她便鼓起勇氣向同班同學佐藤日向告白，兩人逐漸拉近距離。生日當天，他們相約一起去看「草莓月亮」——傳說情侶若共同見證，便能永遠在一起。然而那天過後，萌卻突然從日向眼前消失。他們是否還能再次相見？電影《草莓月亮：餘命半年的約定》將於12月5日在台上映。

