艾力克斯、李詠嫻迷上匹克球 對戰賈永婕夫妻成「全村的希望」

艾力克斯（左）、李詠嫻夫妻檔贏得比賽。（艾迪昇傳播提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕演藝圈夫妻檔艾力克斯與李詠嫻迷上匹克球運動，日前更一起參加第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽，為花蓮慈善活動出力。兩人笑稱原本只是想「不要丟臉」，沒想到竟在關鍵時刻成為左右勝負的「全村的希望」。

談起接觸匹克球的起點，李詠嫻分享：「疫情那時候，在美國很多人開始打匹克球，解封後就瘋狂流行。我看到許多朋友這幾年開始學，就很好奇。」她解釋，匹克球場地像羽球、拍子像乒乓球、打法又有點像網球，球擊中的「叩叩聲」更讓她著迷，笑說：「尤其打到甜蜜點，會有清脆好聽的聲音，很上癮。」

大約一年前，李詠嫻開始在台灣尋找場地，直到朋友介紹天母公園有固定時段針對新手開的openplay場次，才真正上手。回想自己第一次去誰都不認識，現場多為退休醫生、羽球與網球教練，大家都很願意教她，也因此結識一群天母媽媽朋友，讓她感受到匹克球的社交魅力，「我覺得這個運動很social，可以交很多新的朋友，只要天氣好或有空，我就會跑到公園去打。」

李詠嫻透露，老公艾力克斯其實一開始對匹克球並不感興趣，「因為他都在瘋他的高爾夫球！」但隨著她持續練了四、五個月，她才拉著老公一起試試，沒想到艾力克斯一打就上手，「因為他以前打過桌球跟網球，有幾年的經驗，所以他一開始就比我厲害，我以前都沒打過球類運動。」

在某次因緣際會下，李詠嫻與同樣喜歡匹克球的方芳芳交流，夫妻倆便受邀參加明星公益賽，名單中有曾國城、利菁及李明依等好友，還遇到同為夫妻檔的賈永婕與丈夫王兆杰，大家分組比賽，曾國城擔任紅隊隊長、白隊隊長則是方芳芳，然而最令他們開心的，莫過於現場認識許多年輕藝人與新朋友，艾力克斯表示：「我覺得匹克球最大魅力，就是讓不熟的人可以因為運動聚在一起，大家集合起來打球又做公益，是非常棒的一件事。」

艾力克斯（左）、李詠嫻迷上匹克球。（艾迪昇傳播提供）

艾力克斯也分享，在他們夫妻決定參加公益便決定一定要請教練，為了不在公開場合失常，兩人展開密集訓練，「最後一個禮拜連續七天上課，早上9點到12點打Open Play，晚上5點上教練課，上完再練一個小時。」李詠嫻笑說，在連打五、六天後才覺得自己真的「準備好了」。

提到當天整場比賽最緊張的，是由艾力克斯與李詠嫻組成的紅隊，在最後關鍵 PK賽中迎戰白隊的賈永婕夫妻檔，艾力克斯回想那時賽況：「第一場我們贏11：1，所以大家覺得第二場應該也會贏，沒想到後來情勢逆轉，最大差距落後到3：8。」但夫妻倆沒有放棄，慢慢追到10：10。由於另外兩場比賽已結束，所有觀眾與媒體都湧到他們所在的場地，他笑說：「曾國城拿麥克風當播報，紅隊的人一直喊『全村的希望』，白隊也在旁邊加油，真的就像『紅白大對抗』。」

關鍵一球由李詠嫻發球，「她自己也說覺得有點歪，不知道會不會出界。」所有人愣住看向裁判，直到裁判比出「in」，紅隊立即衝入場內慶祝，氣氛沸騰，艾力克斯開心直呼：「我們原本只是想不要丟臉，沒想到關鍵在我們身上，還真的拿下來了。」更大笑自爆：「當天晚上睡覺時，我們還戴著金牌睡。」經過這次比賽，問到夫妻倆誰的球技較佳？艾力克斯輕鬆回應：「我覺得我比較厲害！」他解釋自己有桌球、網球底子，又打過羽球，「所以匹克球對我來講很容易上手，很多動作很像。」

