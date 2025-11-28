小鬼42歲冥誕！KID首度曝光從未公開影片

小鬼坐在巨大公雞雕像中間露出驚訝表情，趣味感十足。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小鬼」黃鴻升驟逝5年，今（28）迎來他42歲冥誕，昔日《綜藝玩很大》搭檔KID特別在社群平台發文追思，曬出多張過去未曾公開的珍藏照片與影片，紀念兩人並肩作戰的點滴。

KID特別選在11月28日上午11點28分準時發文，並寫下：「生日快樂！現在時間 11/28 AM11:28，會永遠記得啦～～照片影片每年限定，以前為了保護帥溝，我都會在現場說這不能 po、那個不能po，但隨著時間現在我覺得挺可愛的，然後發現我手機超多這種可愛不傷大雅的可愛東西！哈哈哈！想你啦！」

KID曬出與小鬼昔日合照，充滿兄弟間的默契與玩心。（翻攝自IG）

照片中可見，KID身穿亮黃色隊服，對鏡頭張大嘴、瞪大眼擺出誇張表情；一旁的小鬼則穿著黑色隊服，充滿兄弟間獨有的默契。另一張畫面則拍下小鬼錄影時意外跌坐在巨型公雞裝置藝術區，周圍一片亮黃色雞雕像包圍，他露出半無奈半尷尬的表情，畫面逗趣。

此外，KID也加碼曝光一段未公開影片，當年兩人在外景拍到農場烏龜畫面，小鬼在鏡頭後方雙手托腮圍觀，神情淡定，KID則拿著攝影器材拍攝，畫面衝突，成為粉絲心中難忘的回憶。

KID曝光過往影片，小鬼淡定圍觀烏龜。（翻攝自IG）

