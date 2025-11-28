自由電子報
娛樂 最新消息

小粉紅集體崩潰！咖波聯名《我的英雄學院》中國網友心碎嗆「抵制辱華合作」

台灣知名文創IP「咖波」與日本動漫《我的英雄學院》聯名引爆中國網友敏感情緒。（組合照，翻攝自臉書、小紅書）台灣知名文創IP「咖波」與日本動漫《我的英雄學院》聯名引爆中國網友敏感情緒。（組合照，翻攝自臉書、小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣知名文創IP「咖波」近日宣布與日本超人氣動漫《我的英雄學院》推出聯名LINE貼圖，本應是粉絲敲碗已久的跨界合作，卻意外引爆中國網友、小粉紅們的敏感情緒，集體崩潰湧入咖波社群怒罵「辱華合作」，甚至揚言退追並且刪除貼圖，台灣網友見狀紛紛同仇敵愾展開反擊，留言區瞬間變成兩岸網友激烈對嗆戰場。

爭議核心源於《我的英雄學院》曾遭中國網友、小粉紅指控「影射歷史爭議」，作品過去出現反派角色「志賀丸太」，被認為涉及二戰731部隊敏感議題，意外引爆大規模炎上，雖原作者與編輯部當時已道歉，但中國網友及小粉紅們自此長期對該IP高度敏感。

「咖波」與《我的英雄學院》聯名，中國網友以「辱華聯動」為由揚言抵制。 （組合照，翻攝自小紅書）「咖波」與《我的英雄學院》聯名，中國網友以「辱華聯動」為由揚言抵制。 （組合照，翻攝自小紅書）

如今，咖波宣布合作《我的英雄學院》成為最新的攻擊目標，遭遇大量中國網友、小粉紅的「辱華砲火」，無理的謾罵與責怪接踵而至，「你親手毀掉十年咖波」、「一起抵制辱華合作」、「為什麼要跟辱華作品合作」、「現在知道你為什麼不進軍大陸了！」有人甚至在小紅書曬出刪除貼圖的畫面，怒指作者立場明確掀起「退訂潮」。

台灣網友則看不下去挺身聲援咖波，認為創作者有自由跨界合作的權利，更不該被「出征文化」情緒勒索、道德綁架，紛紛義憤填膺在各平台隔空展開反擊，許多人更是直言不諱「中國人根本用不到LINE」、「我聽見玻璃心碎滿地的悅耳聲音」、「小粉紅集體崩潰太好笑！」雙方言論瞬間在網路上碰撞炸裂，留言區淪為攻防戰。

