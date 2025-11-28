自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

香港宏福苑大火怪竹？ 金馬影帝黃秋生批：找隻竹子燒看什麼叫易燃

隨著香港宏福苑火勢受控，究責行動也同步升級，各界開始揣測是竹子或是棚網造成這起憾事。（歐新社資料照）隨著香港宏福苑火勢受控，究責行動也同步升級，各界開始揣測是竹子或是棚網造成這起憾事。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕26日香港新界大埔區住宅大樓宏福苑大火引發全球注目，目前已知死亡人數增至94人，隨著火勢受控，究責行動也同步升級，針對外界諸多揣測到底是竹子還是棚網導致這起悲劇，金馬影帝黃秋生昨（27日）在臉書發文怒批，拿根竹子點火試試就知道什麼叫易燃。

金馬影帝黃秋生在個人臉書質疑，拿根竹子來燒再來說什麼叫做易燃物。（圖取自黃秋生臉書專頁）金馬影帝黃秋生在個人臉書質疑，拿根竹子來燒再來說什麼叫做易燃物。（圖取自黃秋生臉書專頁）

黃秋生在個人臉書用廣東話發文「拿根竹子點火試試就知道啦。到底是網快著火，還是竹子快？這還不懂什麼叫易燃物」？就有香港網友回復，現在中國擺明有心想要把事情都推卸給竹棚，在香港政府舉辦的記者會上甚至沒有提到棚網。

有網友指出，「搭竹棚架幾乎是香港非物質文化遺產，怎麼會一夜之間變成易燃物品？」、「覺得竹子易燃的人是不是沒有吃過竹筒飯」、「感覺是有熟人要做金屬棚架的生意，才會大力推薦」、「有人需要賺鐵棚錢」、「不嫁禍給竹棚怎麼轉做金屬棚」、「想要利用金屬棚引進更多中國勞工」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中