香港宏福苑大火怪竹？ 金馬影帝黃秋生批：找隻竹子燒看什麼叫易燃

隨著香港宏福苑火勢受控，究責行動也同步升級，各界開始揣測是竹子或是棚網造成這起憾事。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕26日香港新界大埔區住宅大樓宏福苑大火引發全球注目，目前已知死亡人數增至94人，隨著火勢受控，究責行動也同步升級，針對外界諸多揣測到底是竹子還是棚網導致這起悲劇，金馬影帝黃秋生昨（27日）在臉書發文怒批，拿根竹子點火試試就知道什麼叫易燃。

金馬影帝黃秋生在個人臉書質疑，拿根竹子來燒再來說什麼叫做易燃物。（圖取自黃秋生臉書專頁）

黃秋生在個人臉書用廣東話發文「拿根竹子點火試試就知道啦。到底是網快著火，還是竹子快？這還不懂什麼叫易燃物」？就有香港網友回復，現在中國擺明有心想要把事情都推卸給竹棚，在香港政府舉辦的記者會上甚至沒有提到棚網。

有網友指出，「搭竹棚架幾乎是香港非物質文化遺產，怎麼會一夜之間變成易燃物品？」、「覺得竹子易燃的人是不是沒有吃過竹筒飯」、「感覺是有熟人要做金屬棚架的生意，才會大力推薦」、「有人需要賺鐵棚錢」、「不嫁禍給竹棚怎麼轉做金屬棚」、「想要利用金屬棚引進更多中國勞工」。

