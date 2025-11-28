自由電子報
娛樂 日韓

小池徹平當爸來台！凍齡化妝水隨便噴 柿澤勇人吃醋「粉絲都是他」

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本動漫延伸的《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會將於明天（29日）起一連兩天在北流演出。趁著開演前夕，兩位主角柿澤勇人 、小池徹平一起受訪，柿澤勇人以中文告白「我愛你」，小池徹平則學了「請給我收據」，上次吃過小籠包，這次想吃滷肉飯。被問到要不要嘗試臭豆腐，兩人瘋狂搖頭，笑翻眾人。

柿澤勇人（左）、小池徹平應媒體要求比出愛心。（記者王文麟攝）柿澤勇人（左）、小池徹平應媒體要求比出愛心。（記者王文麟攝）

此次演出為紀念日本《死亡筆記本》音樂劇十週年，特別推出交響版全新製作，邀請初代音樂劇演員柿澤勇人（飾演夜神月）、小池徹平（飾演L）等經典卡司陣容演唱音樂劇曲目，搭配現場大型交響樂隊演奏，打造嶄新的視聽饗宴。

2017年他們曾在台中歌劇院演出，現年38歲的柿澤勇人回憶起當時在台灣就是《死亡筆記本》第一次在海外表演，印象深刻的事，跟小池徹平謝幕時，感受到「第一次有那麼多人為我尖叫，我是不是真的是大明星啊！結果等到我們到後台，粉絲不是衝向我，而是衝向小池徹平，這次想要雪恥一下，看看是不是有很多觀眾衝著我來。」

柿澤勇人（左）、小池徹平互動有趣。（記者王文麟攝）柿澤勇人（左）、小池徹平互動有趣。（記者王文麟攝）

現年39歲的小池徹平2018年曾來台舉行見面會，並在同年結婚，2019年、2021年迎來兩個兒子，這是他當爸後首露面。他們覺得相隔7年來都成長不少，小池徹平笑說，與其說是成長，不如說是老化了，「但這7年來最大改變是我的私生活吧，我有家庭、當爸爸了，看外界的視角不一樣了，現在有爸爸的角度，同時我也是個演員，對事情的看法不一樣了。」柿澤勇人也認為自己老了，兩人7年前身體恢復得很快，每天下戲去喝酒，隔天都能神采奕奕，現在已經無法這樣了。

柿澤勇人（左）、小池徹平一起為《死亡筆記本》在北流接受訪問。（記者王文麟攝）柿澤勇人（左）、小池徹平一起為《死亡筆記本》在北流接受訪問。（記者王文麟攝）

被問到會想要把什麼「壞習慣」或者想「斷捨離」的事物寫在死亡筆記本上面？柿澤勇人坦言自己真的很喜歡喝酒，且會喝到斷片，隔天宿醉會發誓再也不喝了，結果別人揪他，自己又會赴約了，讓柿澤勇人表示很想改掉。小池徹平則表示現在過得非常健康，「就算我有壞習慣，也不會想寫上去，想想跟它好好相處。」

兩人相隔7年再來演出，身材狀況、臉蛋仍維持得相當好。被問到如何保持這麼好的狀態？小池徹平表示：「應該跟家庭生活有關吧，跟小朋友一起跑跑跳跳，每天都這樣做，身體鍛鍊還不錯，我沒有特別上健身房，跟家人一起遊玩陪伴的過程中鍛鍊基礎體力。」至於凍齡秘訣，小池徹平表示：「我就是化妝水隨便噴一噴，不在乎這件事情，以平常心維持。」柿澤勇人則是狀況不好時泡泡澡、三溫暖，跟小池徹平一樣不要太在意。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

