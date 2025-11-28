日本影帝永瀨正敏為戲剃髮！秒適應新造型：確實有點冷

〔記者廖俐惠／綜合報導〕資深日本影帝永瀨正敏在《浮世繪女兒》中飾演一代傳奇繪畫大師葛飾北齋，為了成功演譯出大師風範，除了努力在拍攝前苦練繪畫，在外型上也下足了功夫，由於電影的時間跨度很大，隨著年齡的增長，北齋在外型上也有許多改變。永瀨正敏在研究文獻中北齋的形象時，當下就決定頭髮的部分要用自己的真髮呈現。因此在飾演北齋晚年時期，他也真的剃掉了自己的頭髮，「剃完頭髮後我很快就適應了自己的新造型，但是確實有點冷呢！」

永瀨正敏為了成功在《浮世繪女兒》演出北齋的大師風範，除了努力在拍攝前苦練繪畫，在自己的外型上也下足苦工。（天馬行空提供）

此外，他也在許多細節上下足苦功，例如北齋由於總是埋首顏料之中，指甲縫總是沾染了許多顏料，永瀨正敏也如實呈現了這個部分，手指總是五顏六色。對此他也笑稱，「北齋會用手下去調配顏料，考量他的個性，我想他應該不會經常洗手！」他坦言，現今讀到的許多關於北齋的故事大多是道聽塗說，不同研究者的解讀也各不相同，因此這次演出，唯一信奉的北齋形象，就是大森立嗣導演的劇本，全權依照劇本的指引，演繹北齋的傳奇人生。

請繼續往下閱讀...

長澤雅美在《浮世繪女兒》飾演葛飾應為。（天馬行空提供）

長澤雅美、永瀨正敏在電影《浮世繪女兒》共同演繹葛飾應為、葛飾北齋這對傳奇女兒、父親的人生故事，全片聚焦於這位被歷史忽略的女性繪師應為，描繪她如何以滿腔熱情燃燒生命，並透過畫筆留下光彩與美好。歷史上對於葛飾北齋去世後，葛飾應為的行蹤充滿謎團，對此飾演應為的長澤雅美表示，「我相信在父親離世後，應為應該仍幸福地生活著，持續努力繪畫創作，即使北齋不在她身邊，她也不會迷失自我。」

永瀨正敏（左）、長澤雅美在《浮世繪女兒》中飾演父女。（天馬行空提供）

長澤雅美也進一步分享對葛飾父女關係的感想，「我們總是可以從父母身上學到很多東西。即使我們並非有意學習或教導，但就是會在生活中潛移默化地相受到影響。」當被問及這部電影對她的意義時，她也感性表示，「應為很尊敬北齋，我對我的父母也有同樣的感覺，所以觀看北齋和阿榮的相處，也讓我想起了我的家人，意識到生活中那些微小的快樂。」《浮世繪女兒》今天正式在台上映。《浮世繪女兒》今天在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法