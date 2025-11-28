自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

日本影帝永瀨正敏為戲剃髮！秒適應新造型：確實有點冷

〔記者廖俐惠／綜合報導〕資深日本影帝永瀨正敏在《浮世繪女兒》中飾演一代傳奇繪畫大師葛飾北齋，為了成功演譯出大師風範，除了努力在拍攝前苦練繪畫，在外型上也下足了功夫，由於電影的時間跨度很大，隨著年齡的增長，北齋在外型上也有許多改變。永瀨正敏在研究文獻中北齋的形象時，當下就決定頭髮的部分要用自己的真髮呈現。因此在飾演北齋晚年時期，他也真的剃掉了自己的頭髮，「剃完頭髮後我很快就適應了自己的新造型，但是確實有點冷呢！」

永瀨正敏為了成功在《浮世繪女兒》演出北齋的大師風範，除了努力在拍攝前苦練繪畫，在自己的外型上也下足苦工。（天馬行空提供）永瀨正敏為了成功在《浮世繪女兒》演出北齋的大師風範，除了努力在拍攝前苦練繪畫，在自己的外型上也下足苦工。（天馬行空提供）

此外，他也在許多細節上下足苦功，例如北齋由於總是埋首顏料之中，指甲縫總是沾染了許多顏料，永瀨正敏也如實呈現了這個部分，手指總是五顏六色。對此他也笑稱，「北齋會用手下去調配顏料，考量他的個性，我想他應該不會經常洗手！」他坦言，現今讀到的許多關於北齋的故事大多是道聽塗說，不同研究者的解讀也各不相同，因此這次演出，唯一信奉的北齋形象，就是大森立嗣導演的劇本，全權依照劇本的指引，演繹北齋的傳奇人生。

長澤雅美在《浮世繪女兒》飾演葛飾應為。（天馬行空提供）長澤雅美在《浮世繪女兒》飾演葛飾應為。（天馬行空提供）

長澤雅美、永瀨正敏在電影《浮世繪女兒》共同演繹葛飾應為、葛飾北齋這對傳奇女兒、父親的人生故事，全片聚焦於這位被歷史忽略的女性繪師應為，描繪她如何以滿腔熱情燃燒生命，並透過畫筆留下光彩與美好。歷史上對於葛飾北齋去世後，葛飾應為的行蹤充滿謎團，對此飾演應為的長澤雅美表示，「我相信在父親離世後，應為應該仍幸福地生活著，持續努力繪畫創作，即使北齋不在她身邊，她也不會迷失自我。」

永瀨正敏（左）、長澤雅美在《浮世繪女兒》中飾演父女。（天馬行空提供）永瀨正敏（左）、長澤雅美在《浮世繪女兒》中飾演父女。（天馬行空提供）

長澤雅美也進一步分享對葛飾父女關係的感想，「我們總是可以從父母身上學到很多東西。即使我們並非有意學習或教導，但就是會在生活中潛移默化地相受到影響。」當被問及這部電影對她的意義時，她也感性表示，「應為很尊敬北齋，我對我的父母也有同樣的感覺，所以觀看北齋和阿榮的相處，也讓我想起了我的家人，意識到生活中那些微小的快樂。」《浮世繪女兒》今天正式在台上映。《浮世繪女兒》今天在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中