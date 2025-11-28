自由電子報
娛樂 電視

臺灣首位千萬YTR是他！創7億觀看數 曾代表台出賽踢拳界奧運

〔記者林欣穎／台北報導〕臺灣首位突破千萬訂閱、手握YouTube「鑽石獎牌」的創作者吳奇軒（奇軒Tricking）擁有高人氣，日前吳奇軒代表中華踢拳協會，遠征「阿布達比WAKO踢拳道世界錦標賽」，這場賽事被譽為「踢拳界奧運」，在眾多高手聚集加上舊傷影響下，他這次的成績雖敗猶榮，盡全力完成每個比賽，令人動容。

協會領隊曾鏡諭（左起）與選手吳奇軒、邱大庭、許昊珉遠征「阿布達比WAKO踢拳道世界錦標賽」。（通達量能文体提供）協會領隊曾鏡諭（左起）與選手吳奇軒、邱大庭、許昊珉遠征「阿布達比WAKO踢拳道世界錦標賽」。（通達量能文体提供）

吳奇軒以推廣極限武術和Tricking而聞名。他掌握了短影音的「流量密碼」，讓他的最高觀看數曾達到驚人的7.8億次。儘管他在網路上成就斐然，但伴隨而來的，是質疑他「花錢買訂閱」的酸言酸語。吳奇軒心平氣和地公開後台數據證明，他的訂閱者高達96% 來自YouTube Shorts 推薦，用台灣的創意讓世界被看見。

日前吳奇軒代表中華踢拳協會，遠征「阿布達比WAKO踢拳道世界錦標賽」，奇軒將這場比賽視為人生中最重要的一戰，不過去年2024年亞洲錦標賽奪冠，吳奇軒回到臺灣的首次練習，左小膝蓋內側韌帶撕裂。對於年過30、追求極限體技的他來說，這是一場巨大的挑戰。教練評估他左膝蓋的穩定功能明顯比右邊弱，因此，奇軒必須先花費約六週的時間，專注於膝關節的穩定功能恢復。

吳奇軒遠征「阿布達比WAKO踢拳道世界錦標賽」。（通達量能文体提供）吳奇軒遠征「阿布達比WAKO踢拳道世界錦標賽」。（通達量能文体提供）

在這場世界最頂尖的格鬥盛會上，吳奇軒總共報名了四個項目分別是音樂套路-拳、兵器與創意套路-拳、兵器。其中，他最有勝算的是音樂套路，因為該項目特別重視編排和 Tricking 的難度，在眾多高手聚集加上舊傷影響，他這次的成績雖敗猶榮，盡全力完成每個比賽，令人動容。

吳奇軒是臺灣史上首位突破千萬訂閱的超級創作者。（通達量能文体提供）吳奇軒是臺灣史上首位突破千萬訂閱的超級創作者。（通達量能文体提供）

吳奇軒過去還帶領臺灣的小選手們出戰2024WAKO青少年世界錦標賽，在國際踢拳道舞台上，創造了台灣在WAKO世界錦標賽史上、以及亞洲極限武術史上的最好成績。小選手們表現令人驚豔，達成了驚人的100%奪牌率！4位參賽選手總共抱回了3金1銀4銅的輝煌成績。這份成就讓台灣在「套路項目」的得牌數上，站到了世界排名第五的歷史高度。

