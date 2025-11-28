自由電子報
娛樂 電視

男星月收只有3千！黃靖倫暴肥一圈 認陷低潮、憂鬱症近況曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕新加坡歌手黃靖倫過去從《超級星光大道》出道，近期參與了節目《聚焦2.0》的拍攝。節目上，他和大家分享了自己在獲金鐘獎前，曾有段低潮時期，坦言最低月收入只有3000元，更懷疑自己有憂鬱症，甚至去做了觀落陰。

黃靖倫近期參與節目《聚焦2.0》。（年代提供）黃靖倫近期參與節目《聚焦2.0》。（年代提供）

黃靖倫在節目《聚焦2.0》中獻唱名曲《愛如潮水》，被問到為何選唱張信哲的歌時，大方坦言張信哲是自己的偶像。接著聊到出演台語劇《天之蕉子》的過程時，靖倫笑說自己台語並不好，很多台詞都是現場模仿導演才能講出來，這樣也比較好揣摩角色。之後，黃靖倫透露他在獲得金鐘主持人獎前，有段低潮時期，面臨失戀、工作不順、最低的月收入只有3000元，甚至懷疑自己有憂鬱症。後在知名製作人陳玉珊的推薦下，去做了觀落陰，不久後入圍並榮獲第51屆金鐘《兒童少年節目主持人獎》。

黃靖倫透露吃鍋酷愛喝湯底 有中重度脂肪肝。（年代提供）黃靖倫透露吃鍋酷愛喝湯底 有中重度脂肪肝。（年代提供）

除了演藝事業外，黃靖倫還提及自己有投資桌遊事業，並說從小時候就喜歡玩桌遊。最後，黃靖倫分享了自己的飲食，強調非常喜歡吃火鍋，湯都會喝四碗以上，麻辣鍋的湯底也不例外，並且不會撈油。這樣的習慣下，導致自己有中重度脂肪肝，體重73公斤，腰圍竟達35吋。楊智鈞醫師推薦靖倫可嘗試「101餐盤」吃法（等比例蛋白質+非澱粉蔬菜+澱粉或脂肪），物理治療師蔡維鴻更建議養成運動的習慣，來消除脂肪肝。

