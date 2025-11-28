自由電子報
娛樂 電視

「真人版娜美」張家瑋怒撕跋扈小三 2女扯髮互打畫面瘋傳

張家瑋（右起）在《好運來》與程雅晨互扯頭髮。（民視提供）張家瑋（右起）在《好運來》與程雅晨互扯頭髮。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張家瑋身材火辣，有「真人版娜美」封號，她近來在民視八點檔《好運來》飾演「正義千金」陸喬安，劇中正式和程雅晨飾演的「跋扈小三」蔡佩婕正面對決，兩女的「互扯頭髮大場面」成為最新焦點。

張家瑋（左）、程雅晨（右）在《好運來》互扯頭髮，下戲後秒對鏡頭擺拍。（民視提供）張家瑋（左）、程雅晨（右）在《好運來》互扯頭髮，下戲後秒對鏡頭擺拍。（民視提供）

張家瑋（左）、程雅晨（右）在《好運來》上演「正義千金」與「跋扈小三」正面對決。（民視提供）張家瑋（左）、程雅晨（右）在《好運來》上演「正義千金」與「跋扈小三」正面對決。（民視提供）

張家瑋（右）、程雅晨（左）在《好運來》上演「正義千金」與「跋扈小三」正面對決。（民視提供）張家瑋（右）、程雅晨（左）在《好運來》上演「正義千金」與「跋扈小三」正面對決。（民視提供）

張家瑋過去曾是「小三專門戶」，這回轉型正義代表，對於劇中程雅晨的囂張行徑以及開始遭受報應、被眾人教訓的橋段，她感觸很深說：「看到佩婕（角色）現在的際遇，好像看到以前的自己，很能體會她的感受。」但她也說：「教訓跋扈小三的戲碼非常過癮。這一次正義千金女的角色，也讓我挑戰不太一樣的角色，非常開心。」

程雅晨（左）在《好運來》擔心自己地位不保，與張家瑋針鋒相對。（民視提供）程雅晨（左）在《好運來》擔心自己地位不保，與張家瑋針鋒相對。（民視提供）

張家瑋（右）在《好運來》與程雅晨互扯頭髮。（民視提供）張家瑋（右）在《好運來》與程雅晨互扯頭髮。（民視提供）

程雅晨大讚張家瑋是最佳對手：「她本人看起來很有距離感，但在現場每次都被她逗笑，也可以從她身上學到很多。」尤其開始出現拉扯、互打的對手戲後，程雅晨更直呼輕鬆：「在她的引領之下，我第一次感受到拍互打戲這麼輕鬆，而且她非常的專業，我們畫面上看起來很兇，但其實我沒出太多力氣，都是我們自己在前後動來動去。」

張家瑋（右）、程雅晨在《好運來》上演「正義千金」與「跋扈小三」正面對決。（民視提供）張家瑋（右）、程雅晨在《好運來》上演「正義千金」與「跋扈小三」正面對決。（民視提供）

程雅晨（左）在《好運來》擔心自己地位不保，與張家瑋針鋒相對。（民視提供）程雅晨（左）在《好運來》擔心自己地位不保，與張家瑋針鋒相對。（民視提供）

程雅晨還爆料，兩人甚至把「拉扯頭髮」變成一種趣味互動。戲拍完後，她甚至擔心地問導演：「這樣會不會不夠激烈？」沒想到導演卻說：「看起來很激烈，『超派』，夠了夠了。」讓她哭笑不得。

