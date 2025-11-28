自由電子報
娛樂 音樂

女星移居新加坡5年 報喜升格新手媽媽

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作歌手范安婷移居至新加坡，她透露這5年最大的變化就是變成了新手媽媽，每日除了在日常中奔波外，關心的事情也都變成與孩子有關，「我更深入的思考小孩未來跟網路與社交媒體的關係。現在有很多關於兒童與線上安全的問題，還有社交媒體對年輕人負面影響的研究，慢慢被大眾注意，我覺得這些都是我們該關心的。」

范安婷升格人母。（范安婷提供）范安婷升格人母。（范安婷提供）

在生活上，當新手媽媽也帶來許多新考驗，范安婷記得照顧嬰兒的第一年讓她覺得失去了自己，她說：「當你從早到晚，每個小時都在換尿布、餵奶、安慰一個哭鬧的嬰兒，你會開始忘記自己是誰。」最終還是音樂幫忙穩定了自己，「我整天跟著孩子聽兒歌，發現我還是關不掉我職業病的耳朵，會想要去分析兒歌裡的和弦或歌詞的押韻，就像是我的頭腦在提醒我：不要忘記你是音樂人！」

范安婷覺得這幾年的經驗給她很多新想法，她說：「現在我的身分不同了，當媽媽也給我很多新的靈感題材，以後再透過創作去講這些故事。」

范安婷推出新專輯《亞底米1889 V2.0》。（范安婷提供）范安婷推出新專輯《亞底米1889 V2.0》。（范安婷提供）

她推出新專輯《亞底米1889 V2.0》，對於這張涵括超過5年生命歷程的專輯，范安婷在製作完成時說：「對我來講，回來聽這張專輯有一點像穿過時光隧道，回到COVID-19發生前的世界。但我覺得最不可思議的一點就是去想，為什麼5年後的我們還是在煩惱一樣的議題。關於AI跟社交媒體，以前有的那些問題都還存在，而且變得更複雜，我會開始想，再過5年後的我們，是不是還是一樣在這裡轉圈圈？」

