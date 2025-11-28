宏福苑大火 香港男團MIRROR取消參加MAMA典禮

香港男團MIRROR原為MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕香港人氣男團MIRROR昨27日晚間透過社群平台發聲明，表示考量到火災造成嚴重傷亡與社會哀痛，決定取消參加本屆MAMA演出。聲明中，他們對罹難者及傷者表達深切哀悼，並向支持粉絲與觀眾致歉，同時感謝大家的諒解與支持。

大埔宏福苑五級大火，MIRROR將不會出席MAMA。（圖擷取自@mirror.weare/IG）

根據《香港01》報導MIRROR原為表演嘉賓，但因受宏福苑大火的影響，團隊經慎重考慮後，於昨晚發聲表示：「鑒於大埔宏福苑不幸的火災事故，團隊帶着沉重心情慎重考慮後，決定MIRROR將不會參與MAMA頒獎典禮2025演出。MakerVille沉痛哀悼因火災而不幸離世的人士，衷心向傷者及所有受影響人士致以最深切的慰問，祝願救援工作順利進行。團隊亦向受影響的觀眾表示由衷歉意，感謝大家的諒解。」

請繼續往下閱讀...

主辦單位則表示，MAMA典禮仍會照常舉行，但為配合社會情緒，現場將以更低調、莊嚴形式進行，不安排紅毯，也將加入默哀與救助捐款程序，盼藉此向香港社會傳遞關懷與支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法