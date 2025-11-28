自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宏福苑大火 香港男團MIRROR取消參加MAMA典禮

香港男團MIRROR原為MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（翻攝自臉書）香港男團MIRROR原為MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕香港人氣男團MIRROR昨27日晚間透過社群平台發聲明，表示考量到火災造成嚴重傷亡與社會哀痛，決定取消參加本屆MAMA演出。聲明中，他們對罹難者及傷者表達深切哀悼，並向支持粉絲與觀眾致歉，同時感謝大家的諒解與支持。

大埔宏福苑五級大火，MIRROR將不會出席MAMA。（圖擷取自@mirror.weare/IG）大埔宏福苑五級大火，MIRROR將不會出席MAMA。（圖擷取自@mirror.weare/IG）

根據《香港01》報導MIRROR原為表演嘉賓，但因受宏福苑大火的影響，團隊經慎重考慮後，於昨晚發聲表示：「鑒於大埔宏福苑不幸的火災事故，團隊帶着沉重心情慎重考慮後，決定MIRROR將不會參與MAMA頒獎典禮2025演出。MakerVille沉痛哀悼因火災而不幸離世的人士，衷心向傷者及所有受影響人士致以最深切的慰問，祝願救援工作順利進行。團隊亦向受影響的觀眾表示由衷歉意，感謝大家的諒解。」

主辦單位則表示，MAMA典禮仍會照常舉行，但為配合社會情緒，現場將以更低調、莊嚴形式進行，不安排紅毯，也將加入默哀與救助捐款程序，盼藉此向香港社會傳遞關懷與支持。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中