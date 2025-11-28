自由電子報
娛樂 電影

（連線訪問）電動馬達避免「瑞奇馬汀」上身！再扮60年代同志感同身受

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線訪問〕昔日「電動馬達」拉丁天王瑞奇馬汀強勢回歸，在Apple TV 話題影集《媛夢棕櫚灘》第二季，繼續飾演英俊又細膩的調酒師「羅伯特」。他笑說全新一季的劇情「更加大膽」、表演更是「徹底瘋狂」，片場氛圍更讓他想起早年拍攝肥皂劇的日子。

瑞奇馬汀在影集《媛夢棕櫚灘》第二季獻唱，笑言要避免看起來像自己。（Apple TV 提供）瑞奇馬汀在影集《媛夢棕櫚灘》第二季獻唱，笑言要避免看起來像自己。（Apple TV 提供）

瑞奇透露第二季仍充滿戲劇張力與不可預測性，每次讀劇本都讓他驚訝不已。「有些事發生後，麥欣（克莉絲汀薇格飾演）就開始奔跑。她一跑出房間，我就想：『我們這個城市能不能有一天是正常的？』」他笑說，每次翻頁都會冒出新反應：「天啊，這是什麼？接下來又要發生什麼？」

談到飾演的羅伯特，馬汀坦言影集裡對60年代同志處境的描寫深深觸動他，「60 年代的同志、尤其是未出櫃者所感受到的情緒，跟今天未出櫃的同志其實一樣」，更無奈表示「不幸地，一樣」。他說演員不會說謊，「我們只是在感受、在當下活著，而羅伯的所有情緒都非常深刻。」

瑞奇馬汀在影集《媛夢棕櫚灘》第二季回歸演出帥氣調酒師。（Apple TV 提供）瑞奇馬汀在影集《媛夢棕櫚灘》第二季回歸演出帥氣調酒師。（Apple TV 提供）

瑞奇甚至笑言，演出這個角色成了自己的「心理清潔劑」：「我因為演出這部影集更清楚自己想要什麼、絕對不要什麼。很多清理已經完成，而我現在感覺很輕鬆。我希望還有第三季。如果我的演出能讓觀眾產生共鳴、帶來影響，那我已經盡力了。」

新一季加入音樂元素，讓以歌手身分成名的瑞奇又興奮又緊張。他表示，舞台劇時期的「音樂劇時刻」對他意義重大，如今能用音樂講述角色故事讓他感到格外珍惜。「挑戰就是我要避免看起來像『瑞奇馬汀本人』在演唱。」他也坦言，每一場戲都不輕鬆，但都是讓他成長的磨練，「片場始終有互相支持的氛圍，這非常重要。」

瑞奇馬汀直說很開心能參與影集《媛夢棕櫚灘》的演出。（Apple TV 提供）瑞奇馬汀直說很開心能參與影集《媛夢棕櫚灘》的演出。（Apple TV 提供）

至於詮釋一名身處社會縫隙的60年代同志，瑞奇說對而言是一份難得的禮物，「而且能在劇裡唱歌，我感到非常榮幸。」他笑稱劇組相處融洽，「很好笑，但我覺得在這部戲裡，我們全都像小孩。真的就是那樣。」《媛夢棕櫚灘》第二季已於Apple TV 熱播中。

