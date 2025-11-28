善款破6億港幣！中港韓明星齊捐助宏福苑災民 SM、YG也加入

26日香港大埔區宏福苑多棟住宅大樓發生火災。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港大埔宏福苑11月26日發生五級大火，火勢迅速蔓延多棟高樓，造成至少94死、76傷。災情引發兩岸三地與國際演藝圈高度關注，48小時內善款累計突破港幣6億元（約台幣24億元），愛心持續湧入，救援與重建工作正積極展開。

中國方面，周深捐出人民幣100萬元（約台幣440萬元）、韓紅愛心慈善基金會也捐款支援弱勢族群，香港演藝圈也陸續伸出援手，張柏芝、陳小春與應采兒家庭也各捐港幣100萬，楊千嬅則將個人演唱會首場收益與周邊收入全數捐出，表達對災民的關懷。

韓國娛樂圈也加入救災行列：HYBE捐出5億韓元（約台幣1100萬元），SM娛樂則捐港幣100萬元（約台幣400萬元），旗下團體aespa、RIIZE分別捐出港幣50萬與25萬，威神V（WayV）也捐出港幣25萬，共同支援災後重建與緊急救助。



此外，韓國知名娛樂公司YG也加入捐款行列，捐出港幣100萬元（約台幣400萬元）用於緊急救援與災後重建。YG娛樂表示，希望這筆心意能為受災民眾帶來溫暖與力量，陪伴大家共度難關。

