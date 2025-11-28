自由電子報
善款破6億港幣！中港韓明星齊捐助宏福苑災民 SM、YG也加入

26日香港大埔區宏福苑多棟住宅大樓發生火災。（法新社）26日香港大埔區宏福苑多棟住宅大樓發生火災。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港大埔宏福苑11月26日發生五級大火，火勢迅速蔓延多棟高樓，造成至少94死、76傷。災情引發兩岸三地與國際演藝圈高度關注，48小時內善款累計突破港幣6億元（約台幣24億元），愛心持續湧入，救援與重建工作正積極展開。

中國方面，周深捐出人民幣100萬元（約台幣440萬元）、韓紅愛心慈善基金會也捐款支援弱勢族群，香港演藝圈也陸續伸出援手張柏芝、陳小春與應采兒家庭也各捐港幣100萬，楊千嬅則將個人演唱會首場收益與周邊收入全數捐出表達對災民的關懷。

韓國娛樂圈也加入救災行列：HYBE捐出5億韓元（約台幣1100萬元），SM娛樂則捐港幣100萬元（約台幣400萬元），旗下團體aespa、RIIZE分別捐出港幣50萬與25萬，威神V（WayV）也捐出港幣25萬，共同支援災後重建與緊急救助。

此外韓國知名娛樂公司YG也加入捐款行列，捐出港幣100萬元（約台幣400萬元）用於緊急救援與災後重建。YG娛樂表示，希望這筆心意能為受災民眾帶來溫暖與力量，陪伴大家共度難關。

