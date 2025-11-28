駐芬蘭大使林昶佐又脫了 超驚人身材曝光

Freddy展示精實好身材。（文化總會提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕閃靈樂團在「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節驚喜合體，活動27日在芬蘭首都赫爾辛基登場，駐芬蘭大使林昶佐沒有缺席，他在記者會上表示，非常榮幸能跟大家一起見證這場用重金屬搖滾搭起的跨國橋樑，不僅加深台芬兩國友誼，也讓更多人知道，金屬樂是可以乘載龐大敘事、複雜感情的音樂風格。

閃靈回到舞台再次受到芬蘭樂迷熱情歡迎。（文化總會提供）

許久未有合體演出的閃靈，因為F:F:F音樂節有了重聚機會，恰巧又是在過去熟悉的國家，讓團員感到特別有意義，團長Doris說：「以前唱片公司在芬蘭，對於這裡的回憶都是去開會和很冷的北歐街景，這次為了演出，久違的又拿起貝斯練習，有一種很奇妙的感覺。」

閃靈與知名小提琴手Olli Vänskä合體共演。（文化總會提供）

閃靈樂團在芬蘭驚喜合體。（文化總會提供）

閃靈除了準備一系列經典作品，更以英文版方式演繹《烏牛欄大護法》、《暮沉武德殿》等作品，帶給台下觀眾十足驚喜。難得回歸舞台，閃靈也邀請知名小提琴手Olli Vänskä合體共演《百萬遍》、《皇軍》兩首歌，當重金屬節奏與弦樂聲響共同齊放，展現台芬之間深厚情誼之外，主唱Freddy更在最後脫下上衣，露出驚人結實的身材，為首屆F:F:F音樂節掀起最大高潮。

