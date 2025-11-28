自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

恭喜！陳澤耀迎女當爸 剪臍帶「眼眶全濕」…忍淚真相超甜

〔記者李紹綾／台北報導〕馬來西亞男星陳澤耀與歌手老婆雲鎂鑫結婚4年，昨（27日）迎接射手座女兒「小雲寶」，正式升格「女兒傻瓜」，他開心分享一家三口溫馨合照，直喊：「從今以後我有了個新身份，Call me Daddy。」

陳澤耀（右）與太太雲鎂鑫開心迎接女兒出生。（陳澤耀提供）陳澤耀（右）與太太雲鎂鑫開心迎接女兒出生。（陳澤耀提供）

陳澤耀提到，明明早已知道是剖腹產，但仍緊張到心神不寧，老婆待產前他不斷在腦中自問自答：「待產包帶了嗎？嬰兒汽座裝好了嗎？太太術後要注意什麼？我要準備什麼？」甚至前一晚逼自己外出散步到快10點，只為讓心情冷靜。沒想到散步的步伐，卻把這一路做試管的辛酸全想起來，包括動手術、打針、取卵、植入，讓他忍不住說：「太太真的太偉大，辛苦妳了。」

陳澤耀（右）與太太雲鎂鑫開心迎接女兒出生。（陳澤耀提供）陳澤耀（右）與太太雲鎂鑫開心迎接女兒出生。（陳澤耀提供）

迎接女兒出生的那一刻，雲鎂鑫感動落淚，陳澤耀一邊安撫太太、一邊幫太太擦眼淚，之後醫生請他剪臍帶時，他差點感動到淚崩，「在我眼眶溢滿的淚水，差點要掉落下來」，但他仍努力撐住，「因為我知道我一哭，妳一定會哭到停不下來，而且在妳和女兒哭的時候，我就更應該更堅強的陪伴妳們。謝謝妳，謝謝女兒，謝謝我的家人們，身邊所有很有愛的同事朋友們，還有媒體朋友們，謝謝你們的關心。」

陳澤耀與太太雲鎂鑫開心迎接女兒出生。（陳澤耀提供）陳澤耀與太太雲鎂鑫開心迎接女兒出生。（陳澤耀提供）

陳澤耀開心加入女兒傻瓜一族。（陳澤耀提供）陳澤耀開心加入女兒傻瓜一族。（陳澤耀提供）

陳澤耀不忘自嘲：「其實我在手術室緊張到發抖，或許是冷氣太強了。」但他也透露真正忍不住的時刻，是他坐在走廊、聽著女兒哭聲的那一秒，「我默默流淚」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中