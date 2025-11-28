自由電子報
娛樂 最新消息

香港大火奪94命！MAMA緊急宣布「取消紅毯」 直播恐改預錄

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港大埔宏福苑26日爆發大火，造成至少94人罹難、6棟建物遭殃，全港陷入巨大哀痛，原訂28、29日在香港啟德體育館舉行的「2025 MAMA Awards」稍早宣布紅毯取消，將以更低調形式進行，主辦方也臨時加入默哀時間，並評估直播可能改為預錄，整體氛圍因火警悲劇全面收斂。

「2025 MAMA Awards」相隔7年重返香港舉辦，官方在宏福苑火警後緊急召開會議，考量大埔地區火勢及後續影響的嚴重性，最終決定典禮照常舉行，但將全面調整舞台、流程及頒獎內容，以符合社會氛圍，多組韓星已於27日啟程飛往香港，典禮將以低調、沉重方式進行。

MAMA頒獎典禮今、明2天在香港舉辦。（翻攝自IG）MAMA頒獎典禮今、明2天在香港舉辦。（翻攝自IG）

綜合韓媒報導指出，「2025 MAMA Awards」最受粉絲期待的紅毯活動確定取消，典禮中將加入默哀片段，向罹難者致上哀悼，現場直播部分也傳出有可能改為預錄播出，以避免現場突發狀況。主辦方強調會以最高敏感度應對此重大事件，希望不讓娛樂活動與悲劇情緒產生衝突。

香港大埔宏福苑大火造成嚴重死傷，最駭人的是31層住宅大樓火勢蔓延時，竟無任何警報響起，不少住戶靠家人打電話提醒才驚險逃生。離譜疏失引爆港人怒火，要求徹查警報設備失效原因，這起悲劇也讓大型活動氣氛受到牽動，「2025 MAMA Awards」的所有動態備受關注。

