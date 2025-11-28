自由電子報
娛樂 電影

張韶涵音域橫跨20度為《默殺》獻唱 張鈞甯演繹母親角色挑戰觀眾心理極限

〔記者許世穎／台北報導〕由柯汶利執導的《默殺：無聲之地》，去年曾在台掀起熱烈討論，如今「中國版」《默殺》也將登上全台大銀幕，更由天后張韶涵獻唱推廣曲《暮色迴響》，以細膩且具強大穿透力的嗓音，搭配電影畫面剪輯，讓悲痛與壓抑的情緒層層疊加。片商也特別釋出繁體中文MV，讓觀眾在視覺與聽覺上，同步感受沉重氛圍與情感張力。

《默殺》透過張鈞甯飾演的母親，一步步揭開隱藏在表象下的真相。（鴻聯提供）《默殺》透過張鈞甯飾演的母親，一步步揭開隱藏在表象下的真相。（鴻聯提供）

電影《默殺》聚焦校園連環失蹤事件，隨著劇情鋪展，觀眾將透過張鈞甯飾演的母親李涵，一步步揭開隱藏在表象下的真相，詮釋了「沉默」如何成為最鋒利的武器，讓暴力與謊言在陰影中滋長，也挑戰觀眾心理極限

張鈞甯在《默殺》詮釋了「沉默」如何成為最鋒利的武器。（鴻聯提供）張鈞甯在《默殺》詮釋了「沉默」如何成為最鋒利的武器。（鴻聯提供）

《暮色迴響》的演唱難度極高，對張韶涵而言也是少見的挑戰，歌曲橫跨近20度的音域，加上密集且快速的歌詞，成功地將電影中三組親情的複雜情感升華為音樂力量，照亮《默殺》最柔軟的故事底色——父母與孩子之間堅定的牽引與奔赴。

MV開頭便聚焦於一幕幕令人揪心的霸凌情節，手段狠戾、令人寒毛直豎；後段飾演惠君的演員，正是曾以《長江七號》走紅的徐嬌，她完美地呈現角色深層的恐懼，也讓情緒更深一步銜接到父母角色的心理狀態。《默殺》將於12月5日在台上映。

《暮色迴響》MV：

