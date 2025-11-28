自由電子報
娛樂 電視

「小鬼」黃鴻升42歲冥誕！《玩很大》曬鬼臉照追思 心碎一句話逼哭粉絲

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小鬼」黃鴻升2020年9月在住家中猝逝，逝世5年今（28日）迎來42歲冥誕，生前長年主持的《綜藝玩很大》，特地在臉書釋出他扮鬼臉的獨照追思，再度勾起粉絲滿滿思念。《綜藝玩很大》臉書小編以簡短卻真摯的文字祝他生日快樂，更寫下「一樣好想你」，瞬間掀起許多網友留言哀悼。

《綜藝玩很大》臉書今（28日）深夜釋出小鬼對鏡頭扮著鬼臉的照片，他看起來活力十足，不過畫面卻令人深感唏噓，小編則心碎寫下悼念文：「生日快樂，一切都好嗎？一如往常，一樣好想你！」同時標註「請不用擔心」、「我們會好好的」，像是在對遠方的小鬼報平安，也重現他帶給團隊的幽默與溫暖。

「小鬼」黃鴻升42歲冥誕。（翻攝自臉書）「小鬼」黃鴻升42歲冥誕。（翻攝自臉書）

看見追思小鬼的貼文後，許多粉絲也迅速湧入留言紛紛寫道，「永遠想你」、「玩很大少了你真的不一樣」、「看到照片眼淚直接掉...」也有人感性表示，「謝謝你曾帶來的所有快樂！」、「鬼哥，你在屬於自己的星球想必很開心，請你別擔心，因為我們也是喔。」小鬼辭世至今雖已過5年，但他留下的作品、笑容與影響力，依舊深深刻在觀眾心中。

