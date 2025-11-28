更多提告！影帝凱文史貝西面臨3項性侵指控 明年將在倫敦民事法庭受審

〔記者許世穎／綜合報導〕根據《BBC News》報導，奧斯卡影帝凱文史貝西又被3名男子控告他在2000年至2013年間對他們施以性侵，明年將在倫敦民事法庭面臨另外三項性侵相關指控。

史貝西曾被控於1986年一場派對後猥褻男演員安東尼瑞普（Anthony Rapp），但紐約陪審團2022年裁定他「無須承擔法律責任」；倫敦陪審團2023年也裁定，他被控性侵4名男子案9項罪名均不成立。他日前受訪時才說自己因訴訟燒了大筆錢，現在在飯店與民宿間漂泊、無家可歸，更表示相信自己「終能獲得重返影壇的機會」。

凱文史貝西又被3名男子控告性侵。（美聯社）

《BBC News》指出，史貝西已在法庭上正式否認其中兩項新的民事訴訟，但對第三項指控尚未提出答辯。其中一名提出民事訴訟的男子曾在2022年提告，但案件在史貝西的刑事審判過程中被暫停。該男子已獲法院匿名保護，他聲稱自己因2008年8月遭受的性侵而「受到精神創傷及其他財務損失」。

另一名原告Ruari Cannon則放棄匿名權，指控史貝西於2013年的一場派對上摸他下體，當時他正於老維克劇院演出，而史貝西則擔任該劇院的藝術總監。Cannon曾參與去年英國第四台紀錄影集《揭開史貝西》，史貝西當時回應：「每一次當我獲得充分的時間與正當的平台自我辯護時，這些指控在檢驗下都站不住腳，而我也一再獲得平反。」

而在週三（26日）於倫敦高等法院進行的聽證中，法院暫定2026年10月12日作為史貝西的審判日期，但仍需決定這些指控是否會在一次民事審判中合併審理，或分成三場連續審判。

