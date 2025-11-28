自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

更多提告！影帝凱文史貝西面臨3項性侵指控 明年將在倫敦民事法庭受審

〔記者許世穎／綜合報導〕根據《BBC News》報導，奧斯卡影帝凱文史貝西又被3名男子控告他在2000年至2013年間對他們施以性侵，明年將在倫敦民事法庭面臨另外三項性侵相關指控。

史貝西曾被控於1986年一場派對後猥褻男演員安東尼瑞普（Anthony Rapp），但紐約陪審團2022年裁定他「無須承擔法律責任」；倫敦陪審團2023年也裁定，他被控性侵4名男子案9項罪名均不成立。他日前受訪時才說自己因訴訟燒了大筆錢，現在在飯店與民宿間漂泊、無家可歸，更表示相信自己「終能獲得重返影壇的機會」。

凱文史貝西又被3名男子控告性侵。（美聯社）凱文史貝西又被3名男子控告性侵。（美聯社）

《BBC News》指出，史貝西已在法庭上正式否認其中兩項新的民事訴訟，但對第三項指控尚未提出答辯。其中一名提出民事訴訟的男子曾在2022年提告，但案件在史貝西的刑事審判過程中被暫停。該男子已獲法院匿名保護，他聲稱自己因2008年8月遭受的性侵而「受到精神創傷及其他財務損失」。

另一名原告Ruari Cannon則放棄匿名權，指控史貝西於2013年的一場派對上摸他下體，當時他正於老維克劇院演出，而史貝西則擔任該劇院的藝術總監。Cannon曾參與去年英國第四台紀錄影集《揭開史貝西》，史貝西當時回應：「每一次當我獲得充分的時間與正當的平台自我辯護時，這些指控在檢驗下都站不住腳，而我也一再獲得平反。」

而在週三（26日）於倫敦高等法院進行的聽證中，法院暫定2026年10月12日作為史貝西的審判日期，但仍需決定這些指控是否會在一次民事審判中合併審理，或分成三場連續審判。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中