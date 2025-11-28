自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

斷開前妻陳妍希！陳曉被點名「唯一人選」 《大生意人》是命中注定

〔記者李紹綾／台北報導〕「陳妍希前夫」陳曉主演年末壓軸古裝大戲《大生意人》，一開播便氣勢如虹，不僅在央視播出達成史上最快收視破3的紀錄，開播後也空降台灣大哥大MyVideo本日戲劇排行榜TOP5，更被評論大讚：「以稀缺商戰題材＋扎實演技，成功做到收視口碑雙收。」開播短短數日，網路好評一路狂刷，堪稱年末最大驚喜黑馬。

陳曉飾被點名是《大生意人》男主角「古平原」唯一人選。（台灣大哥大MyVideo提供）陳曉飾被點名是《大生意人》男主角「古平原」唯一人選。（台灣大哥大MyVideo提供）

開播四集，陳曉飾演的一介讀書人「古平原」就上演讓觀眾心跳暴衝的「寧古塔逃出計」。劇情開場便是千人雪原對峙、冰河之上刀影劍光，古平原持令牌闖進修羅場，而後緊接倒敘他被追殺、被陷害、被迫逃亡的整套「極寒求生攻略」，引爆網友討論：「陳曉這波逃亡我給滿分，全程無尿點」、「開篇就是大片質感，冰天雪地實景太狠了」、「三集逃離寧古塔，信息量巨大，終於有劇尊重觀眾了」。

《大生意人》冰河實景拍攝，開播口碑爆棚。（台灣大哥大MyVideo提供）《大生意人》冰河實景拍攝，開播口碑爆棚。（台灣大哥大MyVideo提供）

《大生意人》陳曉被流放的「寧古塔」其實並非一座塔，而是位於黑龍江境內的清代邊疆重鎮。經典戲劇《後宮甄嬛傳》中甄嬛父親聽到要被發配此地直接昏厥，就是因為寧古塔根本是清代真正意義上的「人間地獄」，當地四季冰封，流放犯身帶枷鎖要徒步四個月才能抵達，途中凍死、餓死者無數，或是遭虎、熊等猛獸攻擊，就算活著抵達，還要當駐軍的奴隸做粗活、虐打成半條命，許多流放犯寧願自盡也不願發到寧古塔，古籍更形容：「到了寧古塔，十個黃泉都不怕。」《大生意人》首度大規模還原寧古塔，包含冰河決鬥、黑市人參交易、流放犯與地頭蛇的權力網、中途想逃卻遭追殺的血淚故事，讓觀眾第一次真正看見寧古塔「混亂、暴烈、原始」與「生命力」。

《大生意人》甫開播便打破收視紀錄。（台灣大哥大MyVideo提供）《大生意人》甫開播便打破收視紀錄。（台灣大哥大MyVideo提供）

陳曉此次飾演的「古平原」是書生出身，卻被迫捲進流放、陰謀與商戰。他從溫文儒雅到冷靜果敢、從忍辱負重到背水一戰，人物弧光極大。陳曉透露：「第一次看到劇本就覺得這是屬於我的角色，是一種召喚。」導演兼編劇的張挺也印證：「劇本完成時，我心裡只有陳曉這個名字，我甚至沒有找第二個人。」

隨著角色歷經寧古塔、生死追殺、商道翻盤，陳曉更感慨：「古平原若沒有這些磨難，他以為自己只是讀書人。現在才知道，原來他的能力比他自己想像得更多。」角色的痛感、成長與覺醒，使「古平原」迅速成為今年最具討論度的男主之一。

孫千在《大生意人》飾演鹽幫女掌櫃「常玉兒」。（台灣大哥大MyVideo提供）孫千在《大生意人》飾演鹽幫女掌櫃「常玉兒」。（台灣大哥大MyVideo提供）

除了收視與口碑全面開花，《大生意人》也獲得陳曉圈內好友力挺宣傳。捧紅陳曉寫下《神鵰俠侶》等多部代表作的製作人于正率先在微博大力推薦：「如果一部劇，故事我喜歡、演員我喜歡、製作人我也喜歡，那肯定得嚐嚐鹹淡。」並直呼期待《大生意人》「一飛沖天」。曾在《那年花開月正圓》合作的孫儷也甜喊「支持曉公主的《大生意人》」，引發熱烈討論。熱播古偶《折腰》的男主角劉宇寧則以歌手身分力挺，分享自己為劇集獻唱插曲《萬兩》，幽默寫下：「旋律一響，黃金萬兩。」三人接力挺戲，被粉絲笑稱是「陳曉友情宣傳天團」，讓《大生意人》開播話題度再度推向新高。

《大生意人》講述書生「古平原」（陳曉 飾）因陰謀被誣陷流放寧古塔，在冰天雪地中掙扎求生，意外捲入黑市交易、官商鬥法、各方勢力博弈。他從瀕死之人，一步步殺出重圍，憑智慧與魄力重返京城，在商戰與權謀中展開自己的逆襲。《大生意人》即日起在台灣大哥大MyVideo同步跟播中。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中