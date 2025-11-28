自由電子報
娛樂 日韓

Omoinotake喊話場地升級！台粉拱上小巨蛋嚇到：人數5倍欸

Omoinotake喊話場地升級！台粉拱上小巨蛋嚇到：人數5倍欸Omoinotake在後台拿著台灣啤酒慶祝。（翻攝自X）
▲酒後不開車,安全有保障。

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本樂團Omoinotake二度來台開唱，昨（27日）在新莊Zepp New Taipei開唱，他們開心向粉絲報告：「我們回來了！」並一起用台語大喊「水啦」，粉絲也以掌聲歡迎他們回來台灣，現場氣氛溫馨。

Omoinotake團名取自日文「思いの丈」，意指傾盡全心的情感。由主唱兼鍵盤手藤井怜央（レオ）、貝斯手福島智朗（エモアキ）、鼓手冨田洋之進（ドラゲ）所組成。他們開場帶來3首夯曲後，主唱藤井怜央拿出自備的小抄，以中文與現場歌迷互動，「很開心又來到這裡，我們一起嗨吧！」藤井怜央回憶起去年第一次在台灣演出，「那時候我感受到大家的熱情，這次從開場就感受到大家的愛，非常感謝大家，我很期待今天（27日）的到來，有這麼多人真的很感謝。」

藤井怜央強調上次沒唱的，這次會唱給粉絲聽。接著他們就開始表演歌曲《幸福》，再來是他們為電影《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》獻唱的主題曲《心音》，也是他們的代表作之一，掀起歌迷一起跟著他們的音樂節奏鼓掌。唱完《Whiteout》之後，輪到鼓手冨田洋之進發言，他用日文、中文與粉絲對談：「不變的是台灣還是很棒，今天來的每個人『水啦』！」他也稱團體進化了，今天還特別請來「水啦薩克斯手」助陣，並請大家給予他掌聲，台灣粉絲當然不吝熱烈拍手回應。

Omoinotake與全場粉絲一起合照，用中文要歌迷「微笑」。（翻攝自X）Omoinotake與全場粉絲一起合照，用中文要歌迷「微笑」。（翻攝自X）

貝斯手福島智朗則用台語、中文表示：「我很歡喜，水啦！等一下、真的嗎？」隨後他認真以日文表示：「這麼大的空間，都是我們Omoinotake的粉絲，真的不敢相信，謝謝。」他詢問台下粉絲：「那Zepp下一個場地呢？」有粉絲稱台北小巨蛋，讓福島智朗嚇到：「小巨蛋？我們會加油啊，小巨蛋能容納幾人啊，聽說是1萬人？哇是今天的5倍，我們真的會加油！」他也有感而發，雖然Omoinotake在日本寫歌創作，不過能透過音樂建立彼此之間的連結真的是非常好的事。

在演出尾聲，Omoinotake終於帶來神曲《幾億光年》更是掀起全場大合唱。安可期間，成員們也紛紛表達對粉絲的感謝，沒想到主唱藤井怜央卻突然用中文說「一起跳起來吧」，接著就演唱輕快節奏的《By My Side》、《トニカ》為此次的演出劃下句點。在大合照時間，Omoinotake竟然還拿出綠色「乖乖」，只是發音不標準，還被台下粉絲糾正，不過光是拍照時會講「微笑」的中文，就知道誠意滿滿，他們強調一定還會再見面。

▲酒後不開車,安全有保障。

